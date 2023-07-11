鉅亨美股雷達：市場觀望本周稍晚公布的通膨數據及企業財報

美股重要看點：

美股周二 (11 日) 盤前市場處於觀望，投資者正等待本周稍晚將發布的關鍵通膨數據，以及即將展開的企業財報季。

美股周一表現不弱，一改先前連三天的下挫。不過，在多位聯準會官員重申可能進一步緊縮後，市場樂觀氣氛減弱，美債殖利率下挫，美元指數連 3 日下跌。

根據最新的 Markets Live Pulse 調查，市場預計標普 500 指數可能面臨更多阻力，因為利潤預警和對利率上升的擔憂，兩者共同威脅著美國股市。本周五財報季正式拉開帷幕，摩根大通公司、花旗集團和富國銀行將公布業績。

預計周三發布的 6 月消費者價格指數，以及周四發布的 6 月生產者價格指數，將提示通膨是否持續下降，並為未來利率走向奠定背景。

投資者目前預計聯準會將在 7 月 25 日至 26 日的會議上，再次升息 25 個基點。 但對於 9 月份可能採取的行動，市場分歧仍大。

其他方面，由於希望中國的刺激措施將提振需求，鐵礦砂和其他金屬與原油一起上漲，黃金變化不大。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

無

重要個股動態：

1. 微軟 (MSFT-US)

微軟周一 (10 日) 證實將執行新一輪裁員，但發言人拒絕透露具體人數，這與該公司 1 月份宣布的裁員 1 萬人規模是分開的。

在 2023 財年結束後不到兩周、全球合作夥伴年度大會 Microsoft Inspire 2023 之前，微軟啟動另一輪裁員。

媒體報導，多位微軟員工在 LinkedIn 上表示，他們受到裁員的影響，本輪微軟裁掉的職位包括解決方案助理、直銷助理、專案經理和客戶成功經理 (CSM) ，預計微軟這次裁掉總部約 276 人。

MSFT 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 亞馬遜 (AMZN-US)

亞馬遜的股價通常會在 Prime Day 後走高，今年由於通膨的問題，消費者更偏好尋找便宜商品下手，因此股價更有機會超越過去的表現。

今年亞馬遜專為 Prime 會員舉辦的 Prime Day 年度促銷活動將於本月 11 日至 12 日舉行，自 2015 年到 2022 年，Prime Day 都在 7 月中旬舉行，除了 2020 年於 10 月舉行，以及 2021 年在 6 月舉行以外。

根據道瓊市場數據，自 2015 年到 2022 年，Prime Day 結束後隔日平均漲幅 0.4%，而結束後當周漲幅平均 1.3%，當月漲幅約 4.4%。

AMZN 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. Nvidia(NVDA-US)

花旗研究分析師 Christopher Danely 在周一的報告中表示，Nvidia(輝達) 將占據人工智慧晶片市場「至少 90%」的市場份額，AMD 只能屈居第二。

Danely 指出，上一代 AI 晶片 (分別是 MI250 和 A100) 中，AMD 的硬體速度大約是 Nvidia 的 80%，而 Nvidia 的 H100 與 AMD 的 MI300 相比，也具有類似的優勢。

這篇報告主要針對 AMD，Danely 在報告中維持對 AMD 的中性評級，並給予 120 美元的目標價。