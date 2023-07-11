投資人評估經濟數據和Fed官員談話 美債殖利率滑落

美國國債殖利率周二 (11 日) 下跌，投資人在 Fed 官員發表講話和關鍵經濟數據公布之前，評估 Fed 下一步貨幣政策。

美東時間上午 6:17，10 年期美國國債殖利率下跌 4.4 個基點至 3.962%。2 年期國債殖利率下跌 2.7 個基點至 4.835%。

殖利率和價格呈倒數關係，1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資人在本周公布關鍵通膨數據以及 Fed 將於 7 月 25 日至 26 日召開會議之前，考量 Fed 的下次利率政策舉措。

舊金山 Fed 行長戴利周一 (10 日) 表示，預計今年將宣布進一步升息兩次以降低通脹。然而，她在布魯金斯學會的活動發表講話時表示，這種情況可能會改變，升息幅度可能會更少或更多，具體取決於經濟數據。

戴利的言論呼應了包括 Fed 主席鮑爾在內的多位 Fed 官員自上次政策會議維持利率不變以來的語氣。根據 CME 的 FedWatch 工具，市場目前預計本月底時再次升息的可能性為 94.9%，但今年底前的其他 3 場 Fed 會議的情況還不太清楚。

投資人還關注本周預定公布的幾個主要經濟數據，包括周三 (12 日) 的最新消費者通膨數據和周四 (13 日) 的批發通膨數據。周二沒有關鍵數據公布。