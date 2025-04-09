【Joe's華爾街脈動】市場在短暫早盤反彈後急轉直下，美中貿易戰升級雙方互祭報復性關稅威脅

Joe Lu 2025-04-09 07:01

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美國海關午夜開始徵收新關稅，股市反彈崩潰

作者：Joe Lu，CFA 2025 年 4 月 8 日

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市場概況

美國市場週二經歷歷史性反轉，早盤反彈以驚人方式崩潰，導致標普 500 指數出現至少自 1978 年以來最大盤中逆轉。原本看似緩解性反彈迅速轉為連續第四個交易日的跌勢，因投資者無法擺脫對全球兩大經濟體之間升級貿易戰的擔憂。市場劇烈震盪之際，美國海關準備在午夜開始對來自 86 個國家的進口商品徵收新關稅。

華盛頓與北京之間的對峙在中國上週對所有美國商品加徵 34% 額外關稅後顯著升級。川普總統以最後通牒回應："如果明天中午 12:00 前不取消該關稅，我們將在已實施的關稅基礎上再加徵 50% 關稅，" 這將使總關稅率達到驚人的 104%。中國商務部立即聲明 "堅決反對" 這一威脅，誓言 "戰鬥到底"，並在官方聲明中將川普的升級行動描述為 "錯誤和勒索"。

市場策略師們現正辯論中國對可能超過 100% 的關稅將如何回應，可能引發 "急性通縮力量"（通過貨幣貶值）或 "顯著的通膨力量"（通過國內刺激措施），無論哪種方式都將對全球經濟產生影響。這種不確定性，加上財政部長 Scott Bessent 表示與約 70 個國家的關稅談判可能持續到 6 月的言論，進一步使原本希望能夠快速解決問題的投資者感到不安。同時，台灣宣布副總理鄭麟俊將率團赴美，尋求降低擬議中的 32% 關稅並增加貿易合作，因為眾多國家爭相尋求全面關稅政策的豁免。

摘要：

全球市場跌勢延續，中國對所有美國商品宣布 34% 報復性關稅，川普總統隨即威脅加徵 50% 額外關稅

台灣股市跌破 19,000 點，創 2024 年 2 月以來新低，因美國 32% 關稅疑慮持續

科技類股遭受重創，資訊科技下跌 - 2.00%，半導體指數下滑 - 2.63%

防禦性類股相對表現較佳，投資者尋求避險以應對日益加劇的經濟不確定性

台灣將派高級代表團赴美進行關稅削減談判，製造業表達深切憂慮

經濟指標

美國宏觀經濟 當前 一週前 一月前 一季前 一年前 投資存續期間 ▼▼ - ▼ ▼▼ ▼▼ 企業盈利 ▼▼ ▼▼ ▼ ▲ ▲▲ 通貨膨脹 ▼▼ - - ▲▲ ▲ 消費者實力 ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▲ ▲▲

隨著貿易緊張局勢加劇，經濟前景進一步惡化，多項前瞻性指標顯示令人擔憂的疲弱，市場正在努力應對關稅戰可能帶來的深遠影響。關於中國可能如何回應美國關稅的迫切問題使經濟學家意見分歧，一些人警告可能的中國貨幣貶值可能在全球範圍內釋放急性通縮壓力，而其他人則預計重大國內刺激措施可能對世界經濟產生通膨效應。投資期限在所有時間框架內持續呈現負面趨勢，表明市場對經濟增長前景和利率走勢持續悲觀。

企業盈利趨勢仍然深度負面，特別是在當前讀數中，反映市場預期在即將到來的第一季度財報季之前，企業將面臨重大利潤壓力和具挑戰性的商業環境。這與關稅將如何影響多個類股企業盈利能力的日益擔憂相符。製造業似乎特別脆弱，據產業代表表示，許多台灣製造商擔憂 32% 的美國關稅可能成為其業務的 "致命一擊"。

消費者強度在所有時間框架內繼續呈現令人擔憂的疲弱，負面的變化讀數表明勢頭惡化。這表明消費者支出和信心可能回落，進一步壓縮企業盈利，尤其是面向消費者的類股。隨著關稅威脅提高各種進口商品價格，消費者購買力可能面臨額外限制，為零售商和消費品公司創造了充滿挑戰的環境。展望未來，這些經濟信號表明，隨著貿易衝突加劇，全球經濟增長將面臨重大阻力。