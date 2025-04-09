美鋁罕見遭雙重降評 美銀喊賣 目標價大砍55%

鉅亨網編譯許家華 2025-04-09 06:40

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美國鋁業 (AA-US) 股票周二 (8 日) 遭遇罕見的雙重降級。

美銀分析師 Lawson Winder 將美鋁股票評級自「買入」直接調降至「賣出」，目標價更是大砍 55%，自每股 58 美元降至 26 美元。

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分析師通常上下調整評級一個等級，例如自「買入」降至「續抱」，接著才再下調至「賣出」，而跳過一個步驟意味著發生了一些重大的事情。

在此情況下，美銀將 2025 年鋁價假設下調至每公噸約 2,500 美元，降幅 12%，並將氧化鋁價格假設下調 38%。氧化鋁是製造鋁的原料。美國鋁業公司同時銷售這兩種產品。

大宗商品價格下跌通常會對大宗商品生產商造成沉重打擊。Lawson 將對該公司 2025 年每股收益 (EPS) 預期自 5.03 美元下調至 1.78 美元。

FactSet 數據顯示，華爾街目前預計美鋁今年 EPS 約為 3.62 美元。

美國川普總統對鋼鐵和鋁進口徵收 25% 的關稅，推高美國國內鋁價，一些美國買家支付的溢價每噸已漲約 380 美元。然而，最近幾周每公噸的溢價約縮減 60 美元。

大宗商品價格上漲應該是好事，但美國的鋁價上漲並不總是對美鋁有利，因為該公司在加拿大生產鋁，其中約 70% 在加拿大生產的產品會出口至美國。

雙重降級是利空訊號，但對美鋁早盤走勢影響不大，該股早盤一度走高 5.2% 至每股 25.88 美元，但漲勢未能持續，最終收盤下跌 8.21% 至每股 22.57 美元，遠遜於大盤表現。

同日標普 500 指數和道瓊工業平均指數分別下跌 1.6% 和 0.8%。

此前美鋁股價已遭受重創，自 4 月 2 日「解放日」以來，該股已下跌 18%，而自 11 月 5 日總統大選以來，股價跌幅更是達到 43% 之多。

計入此回評等下調，14 位分析師中只有 1 人（佔 7%）給予美鋁股票「賣出」評等，大約與標普 500 指數股票的平均賣出評級比率相同。

約有 57% 的分析師給予美鋁股票「買進」評等，而標普 500 指數股票的平均買入評級比例約為 55%。