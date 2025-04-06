本週操盤筆記：美國通膨數據、FOMC會議紀要、新一輪財報季開始

鉅亨網新聞中心 2025-04-06 21:50

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本週全球經濟局勢持續受到美國總統川普政府新一輪關稅措施的顯著影響，各國政府、金融市場與企業界均密切關注其對通膨、經濟成長及貨幣政策可能造成的衝擊。與此同時，包括美國聯準會 (FOMC) 會議紀要、美國消費者物價指數 (CPI)、英國國內生產毛額 (GDP) 等多項重要經濟數據的發布。

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本週操盤筆記 (0406-0412)

1. 新一輪財報季開啟

2025 第一季的財報季將於下週五由銀行業拉開序幕。FactSet 的數據顯示，標普 500 指數預計的全年每股盈餘成長率為 7.3%。如果這個成長率最終實現，這將是該指數連續第七個季度實現年比成長。

儘管如此，FactSet 也強調，與 2024 年底相比，所有 11 個產業預計都將報告較低的收益，這是由於每股盈餘預估被向下修正。

關於財報展望，FactSet 指出，已有 68 家標普 500 公司發布了負面的每股盈餘預期，而 39 家公司發布了正面的預期。

2. 通膨數據

通膨數據將是本週市場關注的焦點。美國 CPI 將於週四 (10 日) 公布，核心 CPI 預計將上升 0.3%，較前月的 0.2% 加速。

然而，由於川普政府宣布對貿易夥伴實施新的關稅，市場對此數據的敏感度可能有所降低，但仍將提供貿易環境變化如何開始影響物價的初步線索。生產者物價指數 (PPI) 將於週五發布，以驗證相關預期。

3.FOMC 三月份會議紀要

聯準會將於本週公布三月份的 FOMC 會議紀要。儘管聯準會在該次會議中維持利率不變，並維持今年將降息兩次的預期，但其聲明中刪除了關於目標風險平衡的措辭，並指出經濟前景的不確定性增加。聯準會同時下調了 2025 年和 2026 年的經濟成長預測，預計失業率將上升，並上調了個人消費支出 (PCE) 通膨預測。

值得關注的是，FOMC 成員對於 2025 年的降息次數存在分歧，預計維持利率不變的成員人數有所增加。聯準會主席鮑爾在會後的記者會上強調了「觀望」的態度，並承認關稅會推高商品價格，但難以量化其對通膨的具體影響。

4. 英國 GDP

英國二月份 GDP 數據將於 週五公布。市場預期月增率將回升至 +0.1%。分析師認為二月份強勁的零售銷售數據可能帶動 GDP 回升，但其他服務業的表現可能不佳。