估值過高 對沖基金看漲美股部位降至10年新低

由於擔心美股動能熄火，對沖基金已將對美股上漲的押注削減至至少 10 年來的最低水平，並大力加碼歐股。

英國《金融時報》周二 (11 日) 引述高盛大宗經紀數據顯示，對沖基金對美股的投資權重降至 2013 年有記錄以來的最低水平，而對歐股的押注則升至歷史最高水平。

澳大利亞投資公司 Antipodes Partners 投資總監沙瓦斯 (Alison Savas) 認爲，輝達 (NVDA-US)、蘋果 (AAPL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 等科技巨頭推動美股上漲，使得部分公司的估值相對於其獲利潛力而言被高估了。

她指出，「很難證明許多美國科技業者的本益比是合理的」，「我們同意輝達是一家了不起的企業，但作爲價值投資客，我們無法認同它的股價。」

她還說：「因此我們在歐洲投資定價偏低的跨國公司，這些公司的定價低於美國等其他市場的類似企業。」

在人工智慧 (AI) 浪潮下，納斯達克綜合指數上半年創下 40 年來最佳表現，今年以來漲約 31%；標普 500 指數則上漲約 15%。然而，隨着 Fed 進一步升息以對抗通膨，部分基金經理人認爲市場的窄幅上漲可能很快就會發生逆轉。

與此同時，歐股表現更爲疲弱，歐洲 Stoxx 600 指數今年至今僅上漲約 5%；英國富時 100 指數則出現下滑。

高盛分析師 Vincent Lin 在最近給客戶的報告中寫道：「對沖基金開始針對美股的下行風險進行佈局。」

Man FRM 投資研究主管羅森史塔克 (Samantha Rosenstock) 表示，市場上大部分漲幅都是由少數高估值股票推動的，那些希望藉由挑選個別贏家和輸家來獲利的基金，會發現市場上的機會其實很少，「看漲和看跌的經理人都認爲公司之間的估值差異並不大。但歐股估值較低，因此更具吸引力。」

近來唱空美股、唱多歐股的聲音此起彼伏。根據最新的 Markets Live Pulse 調查，超過 5 成受訪者認爲，即將到來的財報季將不利於美股。花旗認爲，與美股相比，歐股是史上最便宜；而摩根士丹利看來，英國股市目前是全球最便宜的。

不過，並不是所有分析師都對美股持悲觀態度。

美國一家大型銀行高級服務部門的高管警告，不要押注歐股會跑贏大盤；他指出，即使利率不斷上升，但美國經濟至今證明具有韌性，「大多數人預計經濟會出現衰退，認爲美國估值超出現實。」「但過去一兩個月美股又再上漲了約 10%。」