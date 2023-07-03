台達電是台股各路資金的指標風向球

首先，最直觀的原因就是法人籌碼

以三大法人的客觀數據，可以看見外資的緩步增持，且因為台達電是大型權值股、有諸多外資法人有必然基本持股與部分波段持股部位，這是真外資的動作；而投信就更不用說，不會有假投信的問題，可以很直觀的看見 5 月份以後的拉升就是投信追價所致；而自營商的買進，主要是迎合除權息，外資有避稅的需要，也進行一部分的承接與對敲 (此類現象看長榮 (2603-TW) 更為明顯，買現貨並利用期貨進行調節避險)

更重要的是政府與政策的態度，集萬千寵愛於一身 (各類成長題材與話題性)

台達電 (2308-TW) 若列舉出題材，可以概括出以下四大項: 儲能、車用、充電樁、資料中心等電源相關的零組件與整合模組。

所以與國家政策或題材性緊貼的投信，自然會伴隨新聞與月營收的公布，有正向增持或拉抬的動作，「月營收持續見紅年成長，且不時創新高」，就證明了其成長性，並且帶有遐想 (炒作) 的空間，就會是大資金進駐的最佳題材與股價催化劑。

並且從政府基金、國安基金去年起的持股動作可以看到，台達電是國安基金必買的標的，尤其在政策支持與大力推動的儲能、電動車兩大領域的加持下，仍是政府基金的持股特別偏愛的個股 (此處指相對於其相對大盤的市值佔比，一籃子投資組合的持股占比往往更高)

從成交值與市值，也依舊是分量十足的觀察標的

台達電 (2308-TW) 市值排名已上升至第 4 名，同時是 1 年內表現第三好的權值股

廣達主要集中在今年尤其 4 月後的急漲；聯詠則是先行大盤落底，跌深反彈時間差造成的數據呈現；台達電是 2022 下檔下殺幅度有限，並且漲幅持續都有貢獻、緩步攀升的標的

相對於台積電，很容易受到晚間美股開市的影響，尤其是在美中概科技股 ex: 阿里、京東、美團、小米… 所影響的新興市場權值股連動，也是指數控盤要角；鴻海股價波動低，法人估值評價不高；聯發科更是尚在消化中國手機與經濟衰退的影響，台達電是相對具備成長性與估值攀高的最佳觀察標的。

當然也不能都只講好的，也必須平衡報導一下潛在須留意的點，源自於高度營收成長與話題性滿滿，帶來的是高本益比，並且相對於去年台達電穩守高檔相比，目前已經是投信與內資大戶的拉抬，相比於去年，如果遇到估值修正或國際資金去槓桿時，下檔保護的力道就會弱一些。

就白話來說，台達電就是台股紅人，既重要、下跌時也受護盤、上漲時法人勢力都在其中，因此是最具代表性的資金風向球，尤其是三大法人以外的政府基金也能觀察到，大家即使手中未持有，也有必要定時關注。

（撰文者：永誠資產管理處分析師 范振峰）

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