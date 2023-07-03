遠傳連續6年入選「臺灣永續指數」成分股

遠傳電信 (4904-TW) 持續深耕 ESG 永續經營，連續第 6 年獲臺灣指數公司通知入選為「臺灣永續指數」（FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index）之成分股企業，並獲頒成分股專屬標章。

臺灣永續指數為臺灣指數公司與國際指數公司富時羅素（FTSE Russell）共同合編，為國內首檔結合完整 E（環境）、S（社會）、G（公司治理）與財務指標篩選的投資型 ESG 指數，針對此三大支柱共 14 個主題、逾 300 題項對上市公司進行評鑑，並考量各主題曝險程度，綜合評量整體表現，表彰積極落實永續發展責任的公司。

遠傳董事長徐旭東表示，多年來遠傳積極落實誠信治理，強化董事會職能，提升經營績效並保障股東權益，以期達成「生活有遠傳、溝通無距離、人生更豐富、地球更永續」的願景，遠傳連續九年入選證交所「公司治理評鑑」上市公司組評鑑前 5% 最高榮耀，歷年包含遠傳在內僅有 8 家上市企業蟬聯此殊榮；在國際關鍵永續評比上，遠傳連續 4 年入選「道瓊永續世界指數」成分股，並連續 7 年名列「道瓊永續新興市場指數」成分股，在在顯示遠傳在公司治理及永續經營成效備受各方肯定。

就社會面的永續發展而言，遠傳投入實質行動，於去年發行臺灣電信業首檔社會責任債，累計至今已發行新台幣 89 億元，為國內社會責任債發行量最大的上市公司。此外，遠傳結合大數據、AI 技術，完成了 9 縣市校園 EMS 能源管理系統的建置和使用，5G 遠距診療也持續擴大，已遍及 12 縣市、35 鄉鎮，服務超過 3 萬人次，並與高雄市合作 3D 街頭暴力預警及 AI 情資整合偵蒐平台、推出 5G 巡邏車為台灣首項 5G 切片技術應用，與台北及澎湖合作 5G 救護車跨海視訊聯防，以科技力打造無距、共融、共好的社會。

面對氣候變遷的環境議題，遠傳積極將「低碳營運」納入永續經營的核心策略，在今年 3 月成為全台第一家通過 SBTi 1.5℃情境審核的電信業者，承諾 2030 年溫室氣體排放範疇 1、2、3 將較 2021 年減少 42％以上，並預計在 2048 年達到淨零排放。

此外，遠傳加入國際再生能源倡議組織 RE100，目標在 2030 年前辦公室、門市及主要機房全面使用再生能源，2040 年全公司 100％使用再生能源，展現響應守護地球環境的決心，遠傳未來亦將持續推動電信產業邁向淨零、永續共好。