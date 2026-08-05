0805 台股盤前｜營收創高策略鎖定【南亞科、晶豪科、倉和、南電】記憶體與 ABF 載板強攻噴發！加權震盪守 43,300 點、櫃買勁揚 3.35%

台股大盤前日（8/4）呈現千點高低大震盪洗盤格局，早盤受台積電與權值股拉回影響一度下探 42,895.81 點，盤中在 AI 零組件、記憶體與 ABF 載板買盤強勢拉抬下一度急拉攻上 43,912.77 點，終場微跌 25.75 點（-0.06%），收在 43,360.66 點，成交量重回兆元達 1 兆 754.20 億元。投信法人單日大舉買超 252.70 億元，展現內資護盤決心； 櫃買指數 大飆 3.35% 重回多頭軌道。

一、盤勢分析

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・ 玻纖布與 PCB 材料（ AI 平台升級供需吃緊）：受惠 AI 伺服器與高階載板需求爆發，高頻高速 low-DK 玻纖布供需極度吃緊。富喬（1815-TW)強攻漲停價 18.50 元，台玻 ( 1802-TW ) 與建榮 ( 5340-TW ) 亦連袂亮燈漲停。

・ 記憶體 IC 與製造（超級大週期量價齊揚）：全球原廠產能轉向 HBM 引發標準型與利基型缺貨外溢效應，現貨與合約價飆升。南亞科 (2408-TW）7 月營收連 8 月創歷史新高亮燈漲停，華邦電( 2344-TW ) 暴漲 9.79%，晶豪科 ( 3006-TW ) 與鈺創 ( 5351-TW ) 亦聯手攻鎖漲停。

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