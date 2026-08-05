0805 台股盤前｜營收創高策略鎖定【南亞科、晶豪科、倉和、南電】記憶體與 ABF 載板強攻噴發！加權震盪守 43,300 點、櫃買勁揚 3.35%
鉅亨研報
台股大盤前日（8/4）呈現千點高低大震盪洗盤格局，早盤受台積電與權值股拉回影響一度下探 42,895.81 點，盤中在 AI 零組件、記憶體與 ABF 載板買盤強勢拉抬下一度急拉攻上 43,912.77 點，終場微跌 25.75 點（-0.06%），收在 43,360.66 點，成交量重回兆元達 1 兆 754.20 億元。投信法人單日大舉買超 252.70 億元，展現內資護盤決心；櫃買指數大飆 3.35% 重回多頭軌道。
一、盤勢分析
昨日（8/4）台股盤中震盪千點，加權指數微跌 0.06% 收在 43,360.66 點，成交量 1 兆 754 億元。三大法人集中市場微幅買超 1.10 億元，其中外資賣超 57.32 億元，投信則大舉買超 252.70 億元。櫃買指數強勢反彈 3.35% 收 375.03 點，中小型電子股買氣強勁復甦。
二、強勢產業
・玻纖布與 PCB 材料（AI 平台升級供需吃緊）：受惠 AI 伺服器與高階載板需求爆發，高頻高速 low-DK 玻纖布供需極度吃緊。富喬（1815-TW)強攻漲停價 18.50 元，台玻 (1802-TW) 與建榮 (5340-TW) 亦連袂亮燈漲停。
・記憶體 IC 與製造（超級大週期量價齊揚）：全球原廠產能轉向 HBM 引發標準型與利基型缺貨外溢效應，現貨與合約價飆升。南亞科 (2408-TW）7 月營收連 8 月創歷史新高亮燈漲停，華邦電(2344-TW) 暴漲 9.79%，晶豪科 (3006-TW) 與鈺創 (5351-TW) 亦聯手攻鎖漲停。
・ IC 基板與 ABF 載板（先進封裝需求倍增）：2.5D/3D 先進封裝帶動高層數大面積 ABF 載板消耗急增，稼動率居高不下。南電 (8046-TW)7 月營收創 43 個月新高強攻漲停重回千元大關，景碩(3189-TW) 亮燈漲停，欣興 (3037-TW) 大漲 6.82%。
三、弱勢產業
・汽車與車用零組件（高利息與車市淡季）：受終端高利息抑制貸款意願及傳統夏季車廠歲修影響，買盤流出，裕隆 (2201-TW)、和泰車(2207-TW) 與車王電 (1533-TW) 小幅震盪拉回。
・金融銀行與金控（資金輪動回流電子）：前日避險資金在大盤電子反彈下出現輪動獲利吐出，玉山金 (2884-TW)、兆豐金(2886-TW) 與華南金 (2880-TW) 呈現狹幅修正。
四、大戶投選股
本資料僅供參考，不構成任何投資建議，投資人應獨立判斷並自負風險。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 連本帶利賺起來、大立光⊕、華邦電⊕、益登⊕、華星光⊕、建榮⊕
- 處置股新制 8/10 上路！處置期間砍半、撮合加快，南電、旭然還要關多久？
- 跌最慘的別亂買！下一波真正會噴的股票有這3個特徵
- 被錯殺!還公道!華邦電⊕、國巨⊕、上詮⊕、華星光⊕、益登⊕
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇