鉅亨研報 2026-08-05 08:52

一、主動式 ETF 熱度升溫，資產配置成投資市場新關鍵

AI 題材持續帶動科技股表現，但市場震盪與利率變化，也讓愈來愈多投資人開始重視資產配置。今年主動式 ETF 市場再添新話題，00411A、00987D 分別鎖定全球前沿科技與美國公債兩大主軸，希望透過主動管理提升投資效率，也讓主動式 ETF 成為近期市場討論焦點。

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二、00411A、00987D 各攻一方，科技成長、美債防禦一次掌握

00411A 聚焦 AI、量子運算、人形機器人、太空經濟等前沿科技，由投研團隊主動篩選具成長潛力的企業；00987D 則以美國長天期公債為核心，結合量化模型動態調整投資組合，因應不同利率循環。兩檔 ETF 分別代表股票成長與固定收益布局，也反映市場在追求報酬之餘，更重視投資組合的平衡配置。

三、科技股還有空間？美債布局時機是否浮現？

隨著 AI 應用持續擴散、全球降息預期反覆變化，00411A 與 00987D 能否成為下一波資金布局焦點，也引發市場關注。不過，比起產品名稱，更值得觀察的是兩檔 ETF 背後的主動選股策略、配置邏輯與市場趨勢，是否真的有機會在不同景氣循環中發揮優勢，答案或許比表面看到的更多。