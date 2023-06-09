傳美國與伊朗接近達成石油出口臨時協議 國際油價應聲走跌

外媒中東之眼（Middle East Eye）周四（8 日）援引知情人士消息報導，美國和伊朗在美國本土的談判取得重大進展，接近達成一項臨時協議，美國將豁免部分制裁限制，其中包括允許伊朗出口石油多達每日 100 萬桶，以此換取伊朗承諾減少高濃縮鈾活動，並繼續與國際原子能總署（IAEA）合作。

消息傳出後，國際原油期貨盤中紛紛跳水，截稿前，8 月到期的布蘭特原油期貨下跌 1.22%，至每桶 76.01 美元；7 月到期的西德州原油期貨下跌 1.54%，至每桶 71.41 美元。

美股早盤尾聲，西德州原油跌破 70 美元大關並一度逼近 69 美元，單日跌幅逾 4.8%、布蘭特原油一度跌至 74 美元下方，單日跌近 4.4%。兩者不但抹平上周沙國宣布自願 7 月每日再減產 100 萬桶以來所有漲幅，而且跌至 6 月 1 日以來盤中低點。隨後國際油價漲幅收窄至 2% 以內。

伊朗和美國官方目前皆未對此消息置評。中東之眼報導指出，能否達成協議取決於伊朗的高層，要看他們的最終決定。

倘若消息屬實，伊朗的石油出口量將可能抵消沙烏地阿拉伯將要進一步減產的努力。

原油價格周二回落後就有評論指出，市場對全球經濟前景的擔憂壓垮沙國 7 月進一步減產的利多。沙國出於國內穩定的原因試圖保持油價上漲，但其面臨兩大問題：一是全球的石油需求比預期的疲軟，二是來自俄羅斯和伊朗的地緣政治衝突可能對全球石油的供應造成意外的干擾。

花旗分析師認為，需求疲軟、非石油輸出國（OPEC）國家的供應增加、歐美潛在的經濟衰退風險均意味著，沙國額外的減產不太可能實現「可持續的價格上漲」、將油價推升至每桶 80 或 90 美元。