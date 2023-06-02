〈能源盤後〉美供應意外增加 但OPEC+減產希望支撐 WTI返回70美元上方

原油期貨價格周四 (1 日) 上升，儘管美官方數據顯示上周供應量意外增加，在周日 OPEC + 會議做出產量決議之前，WTI 原油價格仍回升至每桶 70 美元上方，為近一周來首見。

由於對全球經濟前景的擔憂，5 月油價大跌，進入 6 月，油價正揮別上一個月的陰霾。

能源商品價格

7 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 2.01 美元或 3%，報每桶 70.10 美元，自前一日觸及的 3 月 20 日以來最低點回升。

8 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 1.68 美元或 2.3%，報每桶 74.28 美元。

7 月交割的汽油期貨價格下跌 0.3%，收每加侖 2.44 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.8%，收每加侖 2.31 美元。

7 月交割的天然氣期貨價格下跌 4.8%，收每百萬 Btu 2.16 美元。

供應報告

Tyche 資本顧問公司管理者 Tariq Zahir 表示，總體而言，美國石油供應數據呈現利空但油價仍強勁，這不令人意外，因為未來幾日和幾周將有幾個因素發揮作用，包括周日的 OPEC + 會議可能宣布進一步減產。

能源資訊署 (EIA) 周四 (1 日) 報告指出，上周 (5/26 止) 美國商業原油庫存增加 450 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周 (5/26 止) 美國原油供應減少 340 萬桶。美國石油協會 (API) 周三稍晚公布，上周美國原油庫存增加 520 萬桶。

DTN 高級市場分析師 Troy Vincent 表示，原油庫存增加主要是反映淨出口的反彈。在國內煉油廠運行受限的情況下，在經歷出口強勁和進口極度疲軟的一周後，淨出口出現反彈。

EIA 報告還顯示，上周美國汽油庫存減少 20 萬桶，而蒸餾油供應增加 100 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周汽油庫存減少 50 萬桶，蒸餾油庫存減少 28 萬桶。

此外，俄克拉荷馬州庫欣 Nymex 交割中心的原油庫存當周增加 170 萬桶，而戰略石油儲備 (SPR) 的石油庫存減少 250 萬桶。

市場驅動力

WTI 油價上個月跌逾 11%，創下自 2021 年 11 月以來最大單月跌幅，Brent 油價 5 月下跌 8.7%，創自 2022 年 11 月以來最大單月跌幅。

DTN 的 Vincent 指出，全球製造業、工業和貨運數據持續反映出能源和石油密集型商業活動明顯的疲軟，再加上非 OPEC 的原油供應強勁增長，且 EIA 也承認低估了美國原油產量，周三發布最新月報時，將 3 月原油產量調增近 50 萬桶 / 日。因此 OPEC + 的壓力與日俱增，尤其是俄羅斯，倘若他們想遏止價格下跌，就必須落實其已宣布的減產措施。

6 月 4 日的 OPEC + 會議 (石油輸出國組織及其盟友，包括俄羅斯) 是當前市場焦點。

Tyche 資本顧問公司的 Zahir 表示，如果此回會議再次出現減產消息，就會推動油價，而 OPEC 想看到更高的油價，因其市占已受到俄羅斯向中國出售石油的衝擊。

沙特阿拉伯能源部長先前警告賣空者「小心」，令分析師預期 OPEC + 會議將有擴大減產的決議出現，然而，俄羅斯副總理隨後表示，他認為沒有必要採取額外措施。

SPI 資產管理公司總經理 Stephen Innes 表示，石油市場參與者預計，4 月已宣布自願減產的 OPEC+ 9 個主要產油國將維持產量不變，但他們肯定會發表一些言論，OPEC 也有可能將減產規模擴大至較小型產油國。然而，因為俄羅斯不打算配合，OPEC 的舉措能否遏止價格走跌仍有待商榷。

施耐德電氣大宗商品分析師 Victoria Dircksen 表示，美國債限法案周三在眾議院以絕對多數通過，現在將提交參議院，預計也會通過，如果通過，美政府就會避開債務違約，同時也將提升全球最大石油消費國的石油需求增長前景。

EIA 周四報告，上周 (5/26 止) 美國天然氣供應量增加 1100 億立方英呎。該報告公布後，天然氣期貨收盤下跌近 5%。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周 (5/26 止) 美國天然氣供應量增加 1070 億立方英呎。去年同期，天然氣供應量僅增加 820 億立方英呎。