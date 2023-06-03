〈能源盤後〉盼OPEC+周末加大力度減產 原油漲逾2% 但周線仍下滑

原油期貨價格周五 (2 日) 漲逾 2%，但由於交易員等待石油輸出國組織及其盟友 (即 OPEC+) 周末會議結果，因此本周仍收低。

能源商品價格

7 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.64 美元或 2.3%，報每桶 71.74 美元，但本周仍收低 1.3%。

8 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 1.85 美元或 2.5%，報每桶 76.13 美元，但本周仍收低 1.1%。

Brent 和 WTI 原油期貨均創 3 周來首次周線下滑。

7 月交割的汽油期貨價格上漲近 2.7%，收每加侖 2.50 美元，但本周仍收低 3.5%。

7 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.8%，收每加侖 2.36 美元，本周上漲僅近 0.1%。

7 月交割的天然氣期貨價格上漲近 0.7%，收每百萬 Btu 2.17 美元，本周仍有 10.1% 跌幅。

市場驅動力

由於對全球經濟前景的擔憂情緒，加上對美政府恐違約的擔憂情緒，令本周 WTI 和 Brent 原油下行。但在周四參議院會議結束後，美當局立法提高債限，並將其呈交拜登總統簽署，平息了市場對債限議題的擔憂情緒。

市場已將焦點轉向周末的 OPEC + 會議 (含俄羅斯)，在 OPEC+ 4 月初意外宣布減產，卻未能給原油帶來持久提振力後，交易員正評估該組織進一步減產的前景。

CIBC Private Wealth U.S 資深能源交易員 Rebecca Babin 表示：「在周末 OPEC + 會議之前，一直有戲劇性事件出現，令市場充滿波動，因為交易員試圖卜卦算出那場密室會議的結果。」

有跡象表明，俄羅斯一直未能遵守其每日減產 50 萬桶的承諾，引發市場猜測沙烏地阿拉伯和俄國之間恐出現裂痕。

「事實上，比起拆夥，該團體有更多持續合作的理由，成員國可能仍將堅定不移地捍衛他們的關係。然而，由於宏觀數據轉疲，以及 OPEC + 不利風險不斷循環，讓空頭有了底氣，已使市場受到傷害。」Babin 說。

Babin 認為，OPEC + 最有可能的結果將是產量不變，但若出現意外減產將給市場帶來更多波動，石油空頭會將減產舉措視為「原油需求依然疲軟」的跡象。

「這次會議的目的可能是讓市場相信，沙國和俄羅斯的關係依舊完好無損，且雙方已準備好在必要時採取行動。」Babin 說。

貝克休斯 (Baker Hughes) 周五公布的數據暗示美國石油產量可能下降，因本周美國活躍石油鑽井平台數量下降 15 座至 555 座，為連續第五周數量下降。