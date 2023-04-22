科技龍頭股財報下周起登場 美股漲勢面臨考驗

大型科技股是美股今年來主要上漲動能，隨著科技巨頭將一一揭露財報，投資人將從中研判美股漲勢是否合理。

在矽谷銀行 (SVB) 和標誌銀行 (Signature Bank) 上月接連倒閉後，經濟衰退疑慮升高，美股大盤卻仍屹立不搖，主要就是拜蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US) 和特斯拉 (TSLA-US) 等龍頭股漲勢提供支撐。

美銀全球研究 (BofA Global Research) 調查的基金經理人表示，美國科技股是目前市場上「最擁擠」的交易，投資人押注聯準會 (Fed) 很快就會暫停升息，因而蜂擁投入這些大型股，並看好他們在經濟成長減緩時期仍能保持強韌的表現。

根據標普道瓊指數，蘋果和微軟今年來各自上漲 27% 和 19%，約為標普 500 貢獻將近一半漲勢，標普今年來上漲約 7.5%。

美股漲勢能否延續，可能和這些科技巨頭第 1 季財報表現息息相關。這些企業已經因為景氣疲軟，調降獲利預測，因此假如最終獲利表現依然不如市場預期，就算財測不差，股價仍會受到懲罰。

Refinitiv 資料顯示，科技股第 1 季獲利可能下滑 14.4%，而包含 Meta(META-US) 和 Alphabet(GOOGL-US) 在內的通訊服務股，第 1 季獲利預估下滑 12%。

Meta 裁員減支後激勵股價，最近市值還悄悄超越特斯拉。(圖: Reuters/TPG)

瑞銀 (UBS) 駐美國資產配置主管 Jason Draho 表示，科技股經過去年大跌之後，是很多人減持的類股，但現在有一些正在起飛的動能，「科技股到底是不是經濟衰退疑慮下的避風港，財報將證明一切。」

Alphabet 和微軟預定美股 25 日盤後 (台灣 26 日清晨) 公布上季財報，蘋果預定 5 月 4 日盤後揭曉業績。META 將在 26 日盤後發布財報，具有非必須消費品色彩的亞馬遜 (AMZN-US) 財報將在 27 日盤後登場。

特斯拉本周稍早已公布財報，表現不如市場預期，股價應聲重挫近 10%。

裁員計畫

Oak Associates Funds 共同投資長 Robert Stimpson 預測，企業將利用未來幾周公布財報的時機，宣布進一步裁員的計畫，藉此提高利潤、因應即將到來的經濟衰退，也讓自己的股價更吸引人。

Alphabet 1 月宣布裁員 1.2 萬人，亞馬遜 3 月裁減 9000 人，今年短短幾個月內，科技巨頭裁員人數一共達到 2.7 萬人。

Stimpson 說：「科技股去年劇烈修正，現在的價格已經反映某種程度的經濟衰退，從他們接受必須裁員和削減支出就可看出端倪。」他以衰退為由，目前給科技股的「優於大盤」的投資建議評等，同時減持能源股。

微軟今年和爆紅的 AI 聊天機器人 ChatGPT 有密集合作。(圖: REUTERS/TPG)

Plumb Funds 投資組合經理人 Tom Plumb 認為，隨著企業獲利能力出現改善的跡象，將點燃科技股漲勢的另一隻腳。他重押輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 和蘋果，前者今年來搭上人工智慧 (AI) 商機，大漲逾 90%。

Fed 不降息的風險

專家警告，假若 Fed 今年如官員所言不降息，科技股的漲勢將消退。目前市場和 Fed 官員的利率展望存在差距，市場押注夏天過後會降息，但利率點狀圖顯示決策官員預期利率今年一整年會保持在高點。

Miramar 資本資深投組經理人 Max Wasserman 表示，高借貸利率可能對科技股估值帶來沉重壓力，又以成長股最為脆弱，因為他們的長期現金流價值會受到侵蝕。

目前蘋果的預估本益比為 26.5，微軟為 27.4，標普 500 指數為 18。

Wasserman 說：「在升息環境中，這些科技龍頭股的本益比依然很高，都是因為市場押注 Fed 政策將轉向。但我們認為這是錯誤的假設，風險回報不會讓人如願。」