美股90%漲幅來自20檔龍頭股 恐怕是牛市假象?

在經歷了動盪的第一季後，美股仍展現出了相當的韌性，標普 500 指數今年迄今上漲了 7%，市值增加約 2.36 兆美元，而其中 90% 的漲幅來自於僅 20 檔龍頭股。

在標準普爾 500 指數漲幅最大的股票中，晶片製造商輝達 (NVDA-US) 今年迄今已上漲約 88%，而 Facebook 母公司 Meta(META-US) 上漲 73%，Salesforce 上漲 43%。

據全球資產管理公司 Apollo Global Management 的數據顯示，標普 500 指數表現最好的 20 檔股票，市值在 2023 年第一季增長了 2.05 兆美元。僅蘋果一家公司的市值，在第一季就飆升了近 6000 億美元，漲幅高達 30%。而標普 500 指數中剩餘股票的市值在 2023 年同期僅增長了 3200 億美元。

瑞銀表示，如果除去大型成長型股的漲幅，標準普爾 500 指數在 2023 年第一季僅上漲 1.4%。

摩根大通交易員 Jack Atherton 表示，有鑑於市場目前的情況，人們正在尋找安全投資標的，而科技股成為不錯的選擇。

儘管美聯準會 (Fed) 仍預估將在 2023 年繼續升息，但部分投資人已經開始預期銀行危機將促使放貸標準收緊，並使經濟活動降溫到足以證明沒有進一步大幅升息的必要。

升息預期降溫也使得科技股成為主要受益者之一。野村分析師 Charlie McElligott 表示，許多在 2022 年遭受重創但在美國股指中佔據主導地位的股票，如今在劇烈的利率重置後，股價持續暴漲。

然而，高通膨意味著促使科技股在 2021 年創下歷史新高的零利率環境不可能會在短期內重現，而且科技業的反彈可能已經逐漸減弱。美國銀行的分析師指出，在截至 3 月 31 日的五個交易日中，科技股出現 6 週以來的首次資金流出。