美股財報季開局雖佳 美銀仍預期企業將下修財測

10 年來最佳財報季開局並不能消除華爾街的憂慮，美國銀行預計美股企業將下修業績財測。

在這個美股財報季序幕拉開之前，華爾街紛紛示警企業獲利風險。常年空頭的大摩分析師威爾森 (Mike Wilson) 更是從去年開始就預警獲利崩潰。

然而，華爾街分析師遭到現實打臉，美股財報季迎來 10 年來最佳開局讓人對分析師的看法大打問號。不過華爾街分析師們仍然持相對悲觀的態度。

美國銀行策略師蘇布拉曼尼亞 (Savita Subramanian) 在最新研究報告中指出：「目前已公布業績的 30 企業占標普 500 指數 10% 權重，其中 90% 的公司每股獲利超出預期，73% 銷售超出預期，67% 的公司兩者都超出預期，遠遠高於上個財報季開局表現和歷史平均水平，上次可堪比擬的財報季開局要追溯到 2012 年。」

而這次財報季開局如此火熱，主要得益於摩根大通 (JPM-US)、花旗 (C-US) 和富國銀行 (WFC-US) 等金融巨頭的強勁業績。

蘇布拉曼尼亞指出：「大型銀行成為 3 月銀行業危機的巨大受益者，比如貝萊德 (BLK-US) 現金管理產品流入 400 多億美元，摩根大通、富國銀行在第 1 季回購股票；在當前回購普遍放緩的情況下，這是個極大的利多。」

即使銀行可能收緊信貸標準，但與之前的危機相比，大型銀行有充足的流動資金，同時銀行業巨頭們的強勁業績也緩解了上月矽谷銀行倒閉後對該行業危機的擔憂。

不過，這次財報季取得開門紅，並不能改變華爾街當下的悲觀態度。

大規模的系統性金融衝擊雖然已經避免，但信貸緊縮正在實體經濟中顯現出來。美銀指出：「工業指標 Fastenal 聲稱 3 月銷售情況較差，特別是製造業領域；此外 3 月各類型的消費都有所放緩，科技業的資本支出和股票回購也面臨較大的風險。」

美銀表示，如果近期出現進一步證據，證明 3 月的銀行業危機事件只是暫時的，那麼該行目前對美股 2023 年每股獲利的預期 200 美元可能太低了。市場普遍預期為 220 美元。

然而，目前美銀仍堅持看跌觀點，預計美股企業後續將下修業績財測。美銀指出：「這次企業獲利下滑將早於經濟衰退周期，獲利的恢復也強於下滑程度，預計到 2024 年獲利可能會超過經濟成長。」「由於經濟下滑通常會消除過剩產能，從而帶來更精簡的成本結構和更高的獲利率，預計 2024 年每股獲利可達 247 美元，同比成長 12%。」