老債王葛洛斯抄底區域銀行股 坐等大型銀行溢價收購

曾被譽為債券天王的「老債王」葛洛斯 (Bill Gross) 週五 (21 日) 透露已買入多家近期慘崩的區域銀行股，以及 SPDR 標普地區性銀行 ETF，除了盛讚估值具吸引力，他還預期大型銀行將溢價收購區域銀行。

儘管葛洛斯過去曾批評銀行導致了 2008 年的全球金融危機，但他週五指出：「我一直跟大家說我希望能開一家銀行，這等同於拿到一張賺錢的許可證，即使在保守經營的情況下也能賺錢。」

自 3 月初來矽谷銀行倒閉的骨牌效應影響，區域銀行股已下跌逾 30%-40%，葛洛斯透露，他已買入 Western Alliance Bancorporation (WAL-US)、Synovus Financial (SNV-US)、PacWest Bancorp (PACW-US)、以及 SPDR 標普地區性銀行 ETF (KRE-US)，預期能抄底獲利，甚至坐等「大型銀行溢價收購」之利。

不過，葛洛斯也強調：「無可否認，一旦經濟衰退發生，地區經濟將面臨週期性問題，但我長期以來希望擁有一家銀行的願望，現在可以通過公開市場實現。最近 9%-10% 的投資報酬率，相當於帳面價值的 60%，這是一項誘人的長期投資，而且許多規模較小的銀行可能會被規模較大的銀行以溢價收購。」

葛洛斯的預言似乎可能成真，外媒週五引述消息人士報導，葛洛斯持有的區域銀行之一 PacWest Bancorp 正探索出售旗下貸款金融部門，預計可能會在未來 2 個月內達成收購協議。

不僅僅是葛洛斯，避險基金大佬 Bill Ackman 上月也表示，當前區域銀行股是令人難以置信的便宜貨，但他強調，前提是政府做「正確的事情」。

Ackman 認為，區域銀行股交易並非完全沒風險，但提供非常具有吸引力的不對稱性。他認為聯準會降息後，這將會變成一筆更好的投資，直言美國小型銀行體系的重要性並不低於美國大型銀行，甚至更重要。

截至週五 (21 日) 收盤，Western Alliance Bancorp 今年以來暴跌 30.64%，Synovus Financial 今年迄今已下滑 16.29%，同期 PacWest Bancorp 則腰斬逾 50%。SPDR 標普地區性銀行 ETF 跌幅達 26.40%。相比之下，標普 500 指數今年迄今走高 8.09%。