〈財報〉Netflix Q1喜憂參半 終結DVD郵寄業務 延後全面打擊帳密共享 盤後挫10%

串流影視平台龍頭 Netflix (NFLX-US) 周二 (19 日) 盤後公布，第一季業務喜憂摻半，並表示其廣泛打擊帳密共享的舉措將延後實施，且第二季財測低於分析師預期，盤後一度挫逾 10%，但之後收復失土，跌幅縮小為不到 1% 。

Netflix 原本希望第一季末啟動廣泛打擊帳密共享，但周二宣布將於第二季才行動，意味著一些預期中的會員增長和營收收益將會在第三季才發生，而非第二季。

Netflix 表示，在已經實施打擊帳密共享措施的國際市場上，已看到其訂閱成長受影響。

第二季財測 vs. 華爾街共識

EPS：2.84 美元 vs. 3.07 美元

營收：年增 3.4% 至 82.4 億美元 vs. 85 億美元

Netflix 估計第二季付費訂閱人數的淨增量應與第一季相近，這將低於華爾街淨增 370 萬人的共識預期。

另一方面，Netflix 將全年自由現金流估值自先前預期的至少 30 億美元，提升為至少 35 億美元。

第一季 (3/31 止) 財報關鍵數據 vs. Refinitiv 調查的分析師預期

EPS：2.88 美元 vs. 2.86 美元

純益： 13.1 億美元

營收：年增 3.7% 至 81.6 億美元 vs. 81.8 億美元

全球付費訂閱用戶淨增： 175 萬人

全球付費訂閱用戶總人數：年增率 4.9%，達 2.325 億人

自由現金流：21.17 億美元 (一年前同期為 8.02 億美元)

Netflix EPS 和純益低於去年同期的 3.53 美元、16 億美元，不過營收高於去年同期的 78.7 億美元。

打擊密碼共享一直是 Netflix 投資人最關心的問題。Netflix 去年年底表示，超過 1 億個家庭有帳密共享的行為，約佔其全球用戶 43%，影響公司投資新內容的能力，因此將開始採取行動，讓一直借用他人帳戶的人創建自己的帳戶。

Netflix 今年 2 月針對紐西蘭、加拿大、葡萄牙和西班牙這 4 個國家，概述帳密共享的指引。根據報導，Netflix 會要求這些國家的用戶須為其帳戶設置一個「主區」，另外可付費設立最多 2 個其他地區的子帳號。

Netflix 表示很滿意迄今減少帳密共享行為的進展，雖然在宣布打擊行動後，拉丁美洲用戶有退訂的情形，影響近期的成長，但是這些借用帳密者日後可能啟用自己的帳戶，現行用戶也可能將其列為付費的額外成員，因此可望增加營收。

加拿大市場就可能成為榜樣，在付費共享方案推出後，其訂閱戶基數有所成長，營收也加速成長，且成長速度超越美國市場。

Netflix 表示，在付費共享方案推出後，近期參與度可能會適度下降，但相信會如同在國際地區看到的那樣反彈。參與度是由尼爾森公司（Nielsen）衡量，以提供 Netflix 廣告版方案的數據，讓廣告商得知效益。

Netflix 周二預期，2024 年將在內容上花費約 170 億美元，表明該公司不會像同業那樣縮減開支。Netflix 認為，付費共享將確保未來營收增加，也期待藉此改善服務。

Netflix 周二表示，市場競爭依舊激烈，必須與相當多種娛樂形式競爭。

Netflix 周二終止其事業起點，即郵寄 DVD 業務。

執行長 Ted Sarandos 近期表示，Netflix 未來可能會提供多種支持廣告的訂閱方案，目前廣告版在美國的月費為 6.99 美元，且因近期授權交易，廣告版現在已擁有無廣告版平均 95% 的內容。