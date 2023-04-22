〈紐約匯市〉DXY微貶 5月升息預期支撐下 周線近兩個月來首收紅

美元指數周五 (21 日) 小幅走低，但受聯準會 (Fed) 在 5 月升息 1 碼的預期支撐，周線睽違近兩個月首度收紅。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 跌 0.11%，至 101.72，本周升 0.17%，為 2 月底以來首次周線收紅。

數據指出，標普全球追蹤的美國綜合採購經理人指數 (PMI) 在本月升至 53.5，是去年 5 月以來最高，也是連續第三個月處在 50 景氣分水線上方，顯示美國經濟仍保持穩健。

Corpay 首席市場策略師 Karl Schamotta 說：「儘管經濟活動正在降溫，利差仍對美元形成支撐，美國經濟在全球的表現相對仍佳。」

不過，因投資人正為 Fed 結束緊縮周期作準備，美元前景依然傾向下行。與此同時，多位 Fed 官員對居高不下的通膨表示擔憂，認為應繼續升息。

貨幣市場繼續反映 Fed 在下月升息 1 碼的預期，這對美元有利，但也預估，Fed 在 6 月暫停升息後，將因經濟放緩而在今年稍晚降息。

Monex USA 交易主管 Juan Perez 說：「美元不再受關於 Fed 升息的消息支撐，且隨著對通膨在下半年降溫，且經濟有望避免衰退壓力過猛的樂觀情緒增強，其他貨幣正在流動。」

因服務業復甦彌補製造業放緩的影響，歐元區 4 月綜合 PMI 意外躍升至 11 個月高點，為歐元帶來支持。歐元周五升近 0.2% 至 1.0988 美元，周線幾乎持平，微貶 0.03%。

英鎊走勢變動不大，微貶 0.02% 至 1.2437 美元，本周小漲 0.2%。

日元盤中一度升至一周高點，因日本 3 月全國核心消費者物價指數 (CPI) 高於央行目標，為日銀退出超寬鬆政策帶來壓力。但截稿前漲勢收斂至不到 0.1%，報 134.10 日元兌 1 美元，周線貶近 0.3%。

日銀新任總裁植田和男 (Kazuo Ueda) 將在下周主持他上任後的第一場政策會議。

截至台灣時間周六 (22 日) 約 6:00 價格: