標普500指數今年來上漲近7% 有9成來自20支龍頭股

今年美股標普 500 指數 2.36 兆美元的漲幅中，僅 20 支股票就占了近 90%，因為銀行業的不穩定降低了升息預期，從而增加了大型科技公司的吸引力。

在漲幅最大的股票中，晶片製造商輝達 (NVDA-US) 的股價今年以來上漲了 83%，Facebook 母公司 Meta (META-US) 上漲 76%，Salesforce (CRM-US) 上漲 42%，凸顯出科技股的高度集中性。

2023 年至今，這 3 支股票和標普 500 指數中其他 17 支表現最好的股票市值增加了 2.05 兆美元。在過去 3 個月裡，光是蘋果 (AAPL-US) 的估值就飆升近 6000 億美元，漲幅達 30%。

然而，根據私募股權公司 Apollo Global Management 的數據，標普指數其他成分股的市值同期僅增加了 3200 億美元。2023 年至今標普 500 指數累計上漲近 7%。

瑞銀表示，若是剔除大型成長型股票的漲幅，標普 500 指數在 2023 年前 3 個月僅上漲 1.4%。

摩根大通 (JPM-US) 交易員亞瑟頓 (Jack Atherton) 表示：「基於市場目前的形勢，人們正在尋找更為安全和舒適的環境，而大型科技股正好提供了這些便利性。」他還比喻指出：「每當 Fed 剎車，就會有人衝破擋風玻璃」，而大型科技股似乎「扣上一套八點式安全帶」。

2022 年由於借貸成本上升，科技股特別受到衝擊，以科技股為主的納斯達克綜合指數由於科技股未來現金流的現值下降，從歷史高點暴跌了三分之一。

雖然 Fed 仍計畫在 2023 年繼續升息，但部分投資人已經開始預期，矽谷銀行 3 月倒閉的影響將收緊貸款標準，並使經濟活動放緩到足以證明沒有必要進一步大幅升息的程度。

銀行業動盪已經降低了投資人對升息 50 個基點的預期，而對於 Fed 在 5 月初的下次會議上會升息 25 個基點至 5-5.25% 的目標區間，還是維持利率不變，市場看法仍存在分歧。1 個月前，在矽谷銀行破產之前，投資人一度預計利率將在 9 月達到 5.5% 左右的高點。

升息預期降溫也讓科技股成為了主要受益者之一。野村分析師麥克伊利高特 (Charlie McElligott) 表示，許多在 2022 年遭受重創、但在美股中占主導地位的股票，如今「在劇烈的利率重估後，股價持續飆升」。

不過，依然居高不下的通膨，意味著刺激科技股在 2021 年創下歷史新高的零利率環境不太可能短期內再次出現，而且剛剛開始的反彈可能已經在減弱。美國銀行分析師指出，在截至 3 月 31 日的 5 個交易日內，科技股出現 6 周來的首次資金外流。