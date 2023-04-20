〈美股盤後〉ASML台積電ADR垂淚 費半走軟逾1%

華爾街消化又一批企業財報，並靜待特斯拉、IBM、台積電等重磅科技股財報，美股主指週三 (19 日) 多微幅收黑，僅那斯達克指數勉強收紅。道瓊收跌近 80%，標普下滑 0.01%，費半走軟逾 1%。

美債殖利率持續攀升，成長股承壓。Netflix 財報失利拖累通訊服務板塊。Western Alliance 股價飆升，主因其繳出優於預期的獲利表現，存款外流情形也回穩，帶動區域銀行股走高。儘管第一季獲利年減 19%，摩根士丹利收盤仍升逾 0.6%。

受到再度降價陰霾籠罩，特斯拉於財報公布前走弱逾 2%。儘管 ASML 財報優於預期並駁砍單傳聞，ASML 下殺逾 3%。法說會前夕，台積電 ADR 疲弱收黑逾 1%。

政經方面，聯準會週三發布最新「褐皮書」報告，截至 4 月 10 日，聯準會轄下 12 個區域調查資料顯示，美國經濟活動近幾週變化不大，就業成長和物價上漲似乎有所放緩且信貸收緊。這是自 3 月初矽谷銀行破產引發金融動盪以來首份經濟褐皮書報告。

拜登政府正面臨倒數計時，若不提高舉債上限，恐將導致美國出現首次債務違約，引發全球性的金融危機。美國眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 週三公布一項全面一攬子計畫，提議將債務上限提高 1.5 兆美元，或延長至明年 3 月 31 日，同時限制聯邦支出。

美股週三 (19 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊有 6 大板塊收黑，通訊服務、材料和能源領跌，資金湧入防禦性類股，公用事業、房地產和醫療保健逆勢收高。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王互有消長。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.96%；Meta (META-US) 下跌 1.01%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.70%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.31%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.028%。

道瓊成分股漲跌不一。思科 (CSCO-US) 下跌 4.51%；聯合健康 (UNH-US) 下跌 3.62%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 2.16%；英特爾 (INTC-US) 下跌 2.14%；旅行家 (TRV-US) 暴漲 6.15%。

費半成分股逾半疲軟。美光 (MU-US) 下跌 2.07%；輝達 (NVDA-US) 上漲 0.95%；AMD (AMD-US) 漲 0.18%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.84%；德儀 (TXN-US) 下跌 1.80%；高通 (QCOM-US) 漲 0.15%。

台股 ADR 全軍覆沒。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.03%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 3.14%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.35%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.39%。

企業新聞

摩根士丹利 (MS-US) 走升 0.67% 至每股 90.45 美元。摩根士丹利週三發布的第一季獲利 29.8 億美元，年減 19%，營收下滑 2% 至 145.2 億美元，優於分析師預期。

串流影音平台 Netflix (NFLX-US) 重挫 3.17% 至每股 323.12 美元。Netflix 最新財報喜憂參半，營收年增 3.7％至 81.6 億美元，優於華爾街預期，但因訂戶成長面臨挑戰，第二季財測差強人意。

晶片製造商格芯 (GFS-US) 已對 IBM (IBM-US) 提起訴訟，指控其非法分享機密智慧財產權和商業機密。前者收黑 1.75% 至每股 63.98 美元。 IBM (IBM-US) 挫低 1.14% 至每股 126.32 美元。

蘋果 (AAPL-US) 走高 0.70% 至每股 167.63 美元。蘋果執行長庫克會見印度總理莫迪，重申蘋果在該地區的投資承諾。

財報公布前，特斯拉 (TSLA-US) 週三收黑 2.02% 至每股 180.59 美元。特斯拉美國官網宣布，調降 Model Y 長續航版、Model Y 高性能版及 Model 3 後輪驅動版的售價，這是特斯拉今年第六度調降美國電動車售價，投資人憂心降價將打擊獲利。

華爾街分析

財富管理公司 Aspiriant 客戶長 Sandi Bragar 表示：「到目前，這個財報季的市場確實有點乏味。我們一直擔心企業利潤縮水和營收下降，迄今為止已公布財報的公司中肯定已開始顯現這個情況，但市場並沒有真正對此做出過大的反應。」

上個月諸多銀行倒閉引發危機蔓延的擔憂，投資人一直在密切關注銀行業。LPL Financial 股票策略師 Quincy Krosby 稱，即便如此，市場對即將發布的大部分經濟和金融消息的反應相當溫和。金融股處於蹺蹺板交易當中，贏家和輸家每天都在變化。

巴克萊策略師 Emmanuel Cau 點評，全球主要央行將持續升息，直至看到更多證據顯示通膨回落，與此同時，企業首季獲利可能較預期優，原因是中國經濟增長動力恢復，歐美經濟也優於原先預期。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主