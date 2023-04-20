〈財報〉降價副作用 特斯拉Q1毛利率逾兩年最低 盤後續挫逾5%

特斯拉 (TSLA-US) 周三 (19 日) 盤後公布最新財報，雖然一連串降價行動確實刺激需求，推動上季營收成長，但也導致獲利空間受到擠壓，使毛利率降至逾兩年來最低水平，拖累盤後股價續挫逾 5%。

特斯拉於聲明指出，未來仍可能繼續調升或調降產品定價，具體取決於多項因素，但也試圖淡化外界對於近來降價行動的擔憂，稱營業利益率的降速仍屬可控，相信營益率將繼續維持在業內最高水平。

馬斯克也在電話會議上重申他對薄利多銷的支持，他並表示，雖然經濟前景不明朗，特斯拉的訂單仍高於產能。

特斯拉周三收盤下跌 2%，收在每股 180.59 美元，財報公布後，盤後股價下跌 5.4%，但今年迄今仍漲逾 46%。

Q1 財報關鍵數據 v.s. Refinitiv 預期

營收：233.3 億美元 (年增 24%) v.s. 232.1 億美元

調整後 EPS：85 美分 (年減 21%) v.s. 85 美分

毛利率：19.3%(去年同期為 29.1%) v.s. 22.4%

營業利益率：11.4%(去年同期為 19.2%)

自由現金流：4.41 億美元 (年減 80%)

特斯拉上季營收大致符合預期，但獲利表現明顯降溫，營益率自去年同期的 19.2% 大減至 11.4%，毛利率為 19.3%，遠低於去年同期的 29.1% 和上季的 23.8%，也是 2020 年第四季以來最低。

去年底迄今，特斯拉已多次在美國、中國等地降價，馬斯克認為特斯拉的高成本阻礙公司吸引潛在客源，因此他願意犧牲利潤，在經濟衰退期間刺激銷量成長。

除了降價以外，特斯拉上季獲利能力也受原材料、商品、物流和維修成本增加，以及 4680 電池生產成本上漲拖累，同時面臨新工廠利用率低落帶來的阻力。

特斯拉上季汽車業務收入達 199.6 億美元，年增 18%，外界關注的汽車毛利率則未公布。Visible Alpha 調查顯示，17 位分析師先前預測 Q1 汽車毛利率將滑落至 23.2%，遠低於去年創下紀錄新高的 32.9%。

此前數據顯示，特斯拉 Q1 共生產 44 萬輛電動車，交付逾 42 萬輛，寫下歷史新高，但仍有約 1.8 萬輛的庫存過剩。

儘管如此，特斯拉仍計劃進一步增加產量，以達成 2021 年初設定的「每年交車量成長 50%」的目標，且該公司預期今年仍有望交付 180 萬輛電動車。

特斯拉並宣布，備受期待的電動皮卡 Cybertruck 有望在今年稍晚進入生產，預估會在第三季交車。馬斯克 1 月時表示，公司將從今年夏季開始生產 Cybertruck，但要到明年才能實現量產。