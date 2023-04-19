英特爾淡出比特幣挖礦晶片業務 停產Blockscale

英特爾週二 (18 日) 發布聲明指出，公司於 10 月 20 日起，停止旗下 Blockscale 晶片系列接單，預期明年 4 月 20 日交付最後一批訂單。受此消息拖累，英特爾 (INTC-US) 週二收低 0.96% 至每股 31.83 美元。

英特爾在一年前聲勢浩蕩地宣布進軍比特幣挖礦領域，推出 Blockscale 1000 系列 ASIC 晶片，如今一年過去，英特爾宣布淡出這類業務。

英特爾週二發布聲明提到：「由於優先考慮對 IDM 2.0 戰略的投資，公司已結束 Blockscale 1000 系列 ASIC 晶片的生產，同時我們將繼續支持 Blockscale 的客戶。」

根據最新聲明，英特爾客戶必須在 2023 年 10 月 20 日之前訂購新晶片，發貨將於 2024 年 4 月 20 日結束。同時，英特爾官網已刪除幾乎所有 Blockscale 晶片相關網頁。

儘管如此，英特爾週二仍表示，將持續監控加密貨幣領域的市場機會。

英特爾淡出比特幣挖礦晶片業務 停產 Blockscale (圖：REUTERS/TPG)

分析師點評，英特爾在挖礦晶片領域來得太晚，卻走得太早。

英特爾最初進入比特幣挖礦晶片市場的時機不佳，因為該晶片在比特幣估值崩潰時上市，而英特爾退出加密市場正值比特幣反彈之際，近期比特幣近一年來首次突破 3 萬美元。

英特爾的比特幣挖礦晶片最初以 Bonanza Mine 的代號為公眾所知悉，這款晶片從未商業化，但英特爾後來宣布將進入區塊鏈市場，並迅速推出了名為 Blockscale 的第二代模型，首批客戶有 Argo Blockchain、Block、Griid Infrastructure 和 Hive Blockchain 等。

英特爾在晶片設計上落後 AMD(AMD-US)，在製程方面落後台積電 (2330-TW)，原先想大啖挖礦晶片業務大餅，最終卻黯然淡出。

英特爾淡出挖礦晶片業務顯然是跟進該公司成本削減計畫。

英特爾上週將伺服器業務整機業務的資料中心解決方案事業部 (DSG) 裁撤，並將其出售給台灣神達 (MiTAC) 電腦。此前，英特爾宣布不再為網路交換機業務投資新產品，結束其 Optane 記憶體業務，退出了 RISC-V 探路者計畫，還傳出全面退出 5G 數據機市場。

分析師稱，目前還不清楚英特爾是否會持續削減其廣泛的業務，但很明顯，該公司致力於精簡並提高其核心業務的競爭力。