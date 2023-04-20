Fed褐皮書：美國經濟停滯 通膨和就業市場降溫、信貸收緊

美國聯準會（Fed）周三（19 日）公布由里奇蒙聯準銀行編寫截至 4 月 10 日針對 12 個地區訪調的「褐皮書」。該報告顯示，近幾周美國經濟活動變化不大，就業成長和物價上漲似乎有所放緩且信貸收緊。這是自美國矽谷銀行 3 月初破產引發金融動盪以來首份經濟褐皮書報告。

Fed 的經濟褐皮書都會在聯邦公開市場委員會（FOMC）開會前兩周公布。該份最新報告寫道：「最近幾周整體經濟活動幾乎沒有變化。幾個地區指出，由於不確定性增加和出於對流動性的擔憂，銀行收緊貸款標準。」

至於通膨方面，褐皮書寫著：「在本報告所述期間，整體物價水準溫和上升，但價格攀升速度似乎正在放緩。」Fed 表示，占美國經濟三分之二的消費者支出「普遍被視為持平或略有下降」。而就業方面，褐皮書提到，薪資水準仍處在高處但有所放緩，吃緊的勞動力市場也出現鬆動跡象。

這次最新的報告與上一份的基調有所不同，3 月的報告是在矽谷銀行（SVB）破產前公布，當時褐皮書顯示，儘管對今年剩餘時間的經濟疑慮越來越多，但經濟仍保持彈性。

值得注意的是，有市場分析認為，本次的褐皮書可能增加 Fed 決策者暫停升息的可能性，此前預估 Fed 將在 5 月 2 日至 3 日的會議上宣布升息 1 碼（25 個基點）。此舉可能加劇人們對經濟正滑向衰退的擔憂，而經濟衰退是 Fed 內部經濟學家在 3 月的會議上預測的結果。

過去幾周，在 Fed 和其他監管機構採取緊急措施提振美國銀行業之後，金融動盪的擔憂有所緩解。但自此之後，央行官員已轉向評估可能收緊的信貸環境對整體經濟影響，密切留意銀行收縮放貸和收緊信貸的跡象。