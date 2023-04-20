〈紐約匯市〉DXY隨美債殖利率上揚 英通膨率仍逾10% 英鎊走高

隨著美債殖利率上揚，美元指數周三 (19 日) 走高，市場對聯準會 (Fed) 從今年稍晚開始降息的疑慮升溫，另一方面，英國公布上月通膨率仍維持在 10% 以上，為央行施加更多升息壓力，帶動英鎊升值。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.20%，至 101.95。

對聯準會貨幣政策預期敏感的兩年期美債殖利率一度升至一個月高點，截稿前報 4.2543%。

儘管如此，CIBC Capital Markets 北美外匯策略主管 Bipan Rai 認為美元的升勢只是暫時的，中長期來看，美元依舊承受相當大的壓力，他們的看法是 Fed 接下來只會再升息一次，僅此而已。

根據芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具，期貨定價顯示 Fed 在下月升息 1 碼的機率目前為 85.7%，但在年底前降息的可能性，已在本周大幅下滑。

Rai 表示，因國會尚未解決債務上限問題，加上美國銀行體系的存款流動情況仍令人擔心，美元一直處在守勢。

Convera 市場分析師 Joe Manimbo 稱，相較於 Fed，海外央行在今年剩餘時間還會有更多次升息，因此美元短期前景並不樂觀，但他也說，若核心通膨需要更長一段時間才能回到 2% 目標，Fed 有可能不止升息一次，這有望阻止或緩解美元貶勢。

Manimbo 並表示：「在政策前景更明朗前，目前匯市正處在非常不穩定的狀態。」

英鎊小漲 0.11% 至 1.2437 美元，周三數據顯示，英國 3 月消費者物價指數 (CPI) 自前一月的 10.4% 降至 10.1%，降幅小於預期。目前英國通膨率是西歐國家當中最高的。

City Index 分析師 Fawad Razaqzada 表示：「看起來 10% 以上的 CPI 數據是罪魁禍首，這再度引發人們對英國和歐洲利率在更長一段時間內保持在高檔的擔憂。」

德意志銀行周三調升英國利率預期，預估接下來英國央行還會升息兩次，每次 1 碼；摩根士丹利預測將升息一次，但也存在升息兩次的風險。

因美債殖利率上升，加上數據顯示加拿大 3 月新屋開工率低於預期，加幣兌美元下跌 0.5%，至 1.3458 加元兌 1 美元，為一周低點。

澳幣和紐幣均貶近 0.2%，未能延續昨日升勢。日元貶逾 0.4%，至 134.67 日元兌 1 美元。

在公布 3 月通膨率連續意外上升後，南非蘭特一度貶逾 0.8%，隨後收復部分失地，截稿前於平盤震盪，報 18.164 蘭特兌 1 美元。

蘭特兌美元匯價今年多半處於下行軌道，IG 分析師 Shaun Murison 表示，這主要是因為美元走強和出口商品價格下滑所致。

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