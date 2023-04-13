美國3月PPI年增2.7%低於預期 創新冠疫情以來最大降幅

美國勞工部周四（13 日）公布的數據顯示，3 月生產者物價指數（PPI）年增 2.7%，低於市場預期的 3.0% ，較修正後前值 4.9% 大幅下滑，創 2021 年 1 月以來最低增速；剔除波動較大的食品和能源後，3 月核心 PPI 年升 3.4%，符合市場預期，但遠低修正後前值 4.4%。

美國 3 月 PPI 年增 2.7%，創 2021 年 1 月以來最低增速。(圖：ZeroHedge)

按月來看，3 月 PPI 報 - 0.5%，低市場預期的 0.1%，前值為 - 0.1%，創下 2020 年 4 月以來最低增速；核心 PPI 報 -0.1%，遠低市場預期的 0.3% 和修正後前值 0.2%。

整體 PPI 增速下行主要由商品推動，商品價格下降 1.0%，與此同時，服務價格下降 0.3%，為 2020 年 5 月以來最大降幅。

3 月份商品價格下跌 80% 的部分，可以追溯到汽油價格下跌 11.7%。柴油、民用天然氣、航空燃料、電力、蔬菜價格也有所下降。相反，輕型卡車的價格上漲 0.7%，雞蛋和肉類的指數也有所上升。

機械和汽車批發利潤率下降 7.3%，是服務價格 3 月份下降的主要原因。貨運卡車運輸、投資組合管理、燃料和潤滑油零售、但貸款服務（部分）、汽車和汽車零組件零售等指數也有所下降。相反，客房租金上漲 4.6%，食品零售和旅客運輸（部分）價格也有所上漲。

彭博經濟學家 Jonathan Church 表示，儘管 3 月 PPI 達到通縮區間，但 2 月 PPI 向上修正，以及計入超級核心個人消費支出（PCE）通膨的分類指數上升，意味著 Fed 在對抗通膨方面不能放鬆。