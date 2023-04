美銀策略師：投資人若依循「5 月賣股走人」可能將會錯過美股夏季行情

市場俗諺「5 月賣股走人 (Sell in May and go away)」代表著美股在一年之中 5 月至 10 月期間報酬最低。不過,美國銀行技術策略師 Stephen Suttmeier 週二 (18 日) 發布的報告,若是遵循這樣的策略,很可能會錯過股市的夏季行情。

Suttmeier 表示,自 1928 年以來的季節性趨勢表明,5 月至 10 月這 6 個月期間,通常標準普爾 500 指數回報率是一年中最低的,報酬均值為 2.16%,而中值為 3.11%。

不過,Suttmeier 說,事實上,從歷史來看,股市在夏季通常有強勢表現,尤其是在總統任期的第三年。對於標準普爾 500 指數來說,5 月的確可能是疲軟的月份,但如果真的在 5 月賣出股票,你可能會錯過夏季的反彈。

數據顯示,自 1928 年以來,標普 500 指數在 6 月、 8 月的平均回報率都接近 1%,並且都有近 60% 的機率上漲,而 7 月的平均回報率為 1.67%,也 60% 的上漲機率。相比之下,5 月、9 月的平均回報率分別為 -0.04% 和 -1.16%。

此外,在總統任期的第三年,標準普爾 500 指數從 6 月到 8 月的平均回報率為 3.26%,並且有 70% 機率上漲。

因此,Suttmeier 建議投資人在 4 月股市強勁時賣出,在夏季反彈之前的 5 月逢低買進,並在 7 月、8 月高點賣出。「與其 5 月賣股走人,不如五月買進,七月 / 八月賣出。」Suttmeier 說。