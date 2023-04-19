美國財政部發布電動車7500美元稅收抵免方案、艾斯摩爾今年銷售預期增長不變！

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 10 分)

■ 道瓊指數：下跌 -103 點，跌幅 -0.30% 至 34021。

■ 那斯達克 100 指數：下跌 -69.75，跌幅 -0.53% 至 13123.25。

■ 標普 500 指數：下跌 -15.75，跌幅 -0.38% 至 4164.25。

【今日總經數據】美國褐皮書、美國 EIA 原油庫存、歐元通膨。

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二、美股盤前關注重點

1. 網飛第一季度營收喜憂參半：昨日 Netflix(NFLX.US) 昨日盤後公布第一季度營收，喜憂參半，第一季度收入達 81.6 億美元，略低於預期的 81.8 億美元，EPS 達 2.88 美元，略高於市場預期的 2.86 美元。市場最為關注的新增訂月用戶數，上季度新增 175 萬，低於市場預期的新增 200 萬；Netflix 預期第二季度收入將達 82.4 億美元，EPS 將達 2.84 美元，紛紛低於市場預期的 85 億美元與 3.05 美元，昨日盤後 Netflix 下跌 0.2%。。

2. 7500 美元電動車稅收抵免，目前僅 6 款符合申請全額資格：美國財政部於 3 月份發布一項針對電動車的 7500 美元稅收抵免方案。內容包含電池材料中的關鍵金屬礦物，40% 必須來自美國；另外，製造及組裝也幾乎必須在美生產。在此嚴格的條件下，目前符合資格可全額申請抵免的只有 6 款汽車凱迪拉克 Lyriq、雪佛蘭 Bolt、雪佛蘭 Bolt EUV、部分 Tesla Model 3、部分 Tesla Model Y 和福特 F-150 Lightning。

據特斯拉 (TSLA.US) 美國官網顯示，Model 3 後輪驅動版售價調降 7% 至 39,990 美元，Model Y 續行板，售價調降 9.1% 至 49,990 美元，Model Y 高性能版售價調降 8.5% 至 53,990 美元。特斯拉將於盤後發布第一季度季報，目前市場本次季度收入將達 23.4B，EPS 將為 0.85 美元。

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3. 艾斯摩爾表示 2023 年銷售預期增長不變：艾斯摩爾於今日盤前發布第一季季報，季度營收達 67 億歐元，毛利率為 50.6%，淨收入為 20 億歐元，雖主要客戶需求有近行調整，但在最大輸出下，總體需求仍超越今年的產能，目前積壓了超過 389 億歐元訂單，第一季度淨預定量為 38 億歐元，其中 16 億歐元為 EUV。

預期第二季度銷售額將在 65 億~ 70 億歐元之間，毛利率同樣維持在 50%~51% 之間，2023 年淨銷售額將比 2022 年增長 25% 以上，艾斯摩爾計畫在 2022~2025 年回購價值 4 億歐元的股票，目前艾斯摩爾盤前下滑 2.21% (台灣時間 2023/4/19 4：15 p.m.)。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

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