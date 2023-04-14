美銀：投資人8周來投入現金資產5380億美元

美國銀行 (BAC-US) 周五 (14 日) 公布調查結果顯示，在矽谷銀行倒閉後，投資人從銀行存款中提取資金，過去 8 周內將 5380 億美元資金投向現金基金。

美國銀行引用 EPFR 數據指出，截至周三 (12 日) 當周，投資人向貨幣市場基金投入 516 億美元，超大規模的資金仍在繼續流動。

Silicon Valley Bank 和 Signature Bank 兩家中型銀行的倒閉，在 3 月中旬給市場帶來衝擊，並引發了人們對美國銀行業存款安全性的質疑。

美國銀行分析師表示，過去 5 周內商業銀行存款流出 5000 億美元，是大規模轉向現金的催化劑。根據 Fed 數據，銀行存款總額約為 17.2 兆美元。

貨幣市場基金 (MMF) 是投資於高流動性短期債務產品的共同基金，標的包括政府或高評級公司發行的產品。企業和投資人通常認為它們實際上等同於現金。

Fed 升息推高了短期債務和貨幣市場基金的殖利率，使它們對投資者更具吸引力。

Pictet Asset Management 流動性銷售主管布魯爾 (Stephen Brewer) 說，「我們的殖利率環境十分良好。」「現在每個人都在關注多元化、保本和流動性方面的好處。」

投資人也將巨額資金投入政府債券，部分原因是因為它們的安全性，但也因為他們認為 Fed 將無法像之前預期的那樣提高利率。利率上升導致債券價格下跌。

美國銀行表示，今年來有 650 億美元流入美國國債基金，這是有記錄以來最好的一年開局。它表示，在截至周三的當周，有 23 億美元流入債券，為連續第 3 周流入。

在最初的緊張情緒爆發一個月後，許多投資人越來越相信銀行問題已經得到控制。

美國銀行表示，截至周三的當周，有 39 億美元流入股市，5 億美元流入黃金基金。