Fed梅斯特預測5月再度升息

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 週二 (4 日) 認為，銀行危機已得到控制，她支持聯準會 5 月會議將再次升息，進一步進入限制性區域。

美國接連倒閉三家銀行 (Silvergate Bank、Silicon Valley Bank、Signature Bank) 導致全球銀行業危機四伏，聯準會在 3 月會議後決定升息 1 碼至 4.75% 至 5%，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票委員認為，金融環境收緊可能會對經濟活動帶來壓力。

梅斯特週二預測：「為了使通膨持續下降至 2% 的目標並保持穩定，今年貨幣政策將進一步進入限制性區域，聯邦資金利率將超過 5%，並在一段時間內保持在高位。」

聯準會官員近期皆表態支持 5 月再升息一次 (圖：REUTERS/TPG)

梅斯特提到：「確切地說，聯邦資金利率需要從現在上升多少，以及政策需要保持限制多久，將取決於通膨和通膨預期下降的程度，而這將取決於需求放緩的程度、供應鏈挑戰得到解決，以及價格壓力正在緩解。」

梅斯特進一步解釋：「我的預測與兩週前 FOMC 的預測相似，儘管我認為通膨壓力比 FOMC 票委預測更久。」

摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 近期透露銀行危機遠未結束，而金融危機的影響該行業的動盪可能會持續數年，不過，梅斯特卻認為，銀行業已走出困境。

梅斯特稱：「美國銀行體系穩健且有彈性，3 月經歷的 (銀行破產) 壓力已有所緩解，但聯準會將繼續密切監測情況，並準備採取必要的進一步措施，以確保金融穩定。」

梅斯特還釋出她對經濟成長、就業和通膨的預測。她預計，通膨應該在今年出現有意義的改善，將美國消費者物價指數 (CPI) 將從目前的年增 5% 降至 3.75%，到 2025 年降至 2%。

由於金融狀況收緊應有助於降低需求，梅斯特預估，美國就業成長應會減速，今年經濟增長將放緩至趨勢水平以下，直到明年才會回升。目前失業率為 3.6%，預計到 2023 年底，失業率應會升至 4.5% 至 4.75% 之間。

梅斯特今年在 FOMC 不具有投票權，但她是明年的輪值票委。