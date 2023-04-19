〈財報〉美國風暴推高理賠金額 Travelers Companies上季獲利衰退

財產和意外傷害保險公司 Travelers Companies Inc (TRV-US) 周三 (19 日) 報告上季獲利下降，主受 3 月美國部分地區的強風和冰雹風暴的影響。

這家總部位於紐約的公司的核心收入在截至 3 月 31 日的第 1 季下降 6% 至 9.7 億美元，合每股 4.11 美元。該公司通常被視為保險業的風向球，因為它通常早於同業發布財報。

風暴將保險公司扣除再保險的巨災損失從一年前的 1.6 億美元增加到 5.35 億美元。

然而，該公司又批准了 50 億美元的股票回購，使其股價在周三盤前交易上漲近 5%。

保險經紀公司怡安 (Aon) 發表報告表示，預計本季全球保險損失將至少達到 150 億美元。

怡安表示，除了土耳其的毀滅性地震外，預計 3 月 1 日至 3 日美國爆發的風暴活動也將造成超過 30 億美元的保險損失。

Travelers 當季綜合成本率為 95.4%，而去年同期為 91.3%。 比率低於 100% 意味著保險公司賺取的保費多於理賠支出。

該公司的基礎綜合成本率增加 3.9 個百分點，這主要是由於與銀行業在債券和專業保險方面的中斷相關損失以及更高的費率。

上個月大量存款失控後，兩家美國銀行倒閉，引發一場全球危機，動搖了投資人對銀行業的信心並擾亂了市場。

在監管機構干預後，動盪已經平息，但分析師警告，銀行業將遭受長期影響。

該公司淨投資收入增加 4% 至 6.63 億美元，這有助於獲利成長。

該公司本季淨承保保費成長 12% 至 94 億美元。