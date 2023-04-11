蘋果15吋MacBook Air傳4月底或5月初上市

知名分析師、研調機構 DSCC 執行長 Ross Young 週一 (10 日) 透露，蘋果 15 吋 MacBook Air 將在 4 月底或 5 月初問世。

Young 週一在推特向付費用戶發布有關 15 吋 MacBook Air 的消息，他指出，蘋果 15 吋 MacBook Air 螢幕會是歷代 MacBook Air 以來最大尺寸，這款新機將從 2 月份開始生產，3 月份有所增加。蘋果計劃在 4 月再次增加生產，可能在 4 月底或 5 月初推出。

蘋果計劃在 4 月再次增加生產，可能在 4 月底或 5 月初推出 15 吋 MacBook Air (圖：蘋果官網)

Young 過去發布的蘋果產品預測相對準確，他先前曾指出 15 吋 MacBook Air 會在 2023 年春季發表。如果傳聞正確，這款筆電的尺寸將是 15.5 吋，介於 14 吋 MacBook Pro 和 16 吋 MacBook Pro 之間。

15 吋 MacBook Air 預計將採用與 M2 MacBook Air 相同的設計，不過搭載的晶片傳聞並不一致。

外傳這款新筆電可能搭載 M3 處理器，M3 處理器會是蘋果為 Mac 產品打造的晶片系列 Apple Silicon 的最新成員。然而，M3 晶片預計要到 2023 年晚些時候才能開始量產，因為它採用 3 奈米製程。

15 吋 MacBook Air 傳可能搭載 M2 Pro 或 M2 Max 晶片 (圖：蘋果官網)

也有消息指出，15 吋 MacBook Air 可能搭載 M2 Pro 或 M2 Max 晶片，因為目前蘋果已推出搭載 M2 晶片的 MacBook Air 版本。

儘管 Young 透露蘋果將在 4 月底或 5 月初推出 15 吋 MacBook Air，但這對於春季產品的發布可能太晚了，除非蘋果是透過新聞稿的形式發布這款新品，而非採用發表會的方式。