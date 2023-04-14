投資人消化通膨數據 等待銀行股財報 美債殖利率微幅走跌

美國國債殖利率周五 (14 日) 幾乎沒有變化，投資人評估了最新的經濟數據，這些數據顯示通膨壓力可能正在緩解，並為財報季做好準備。

美東時間清晨 6 點 10 分，10 年期美國國債殖利率下跌 2.3 個基點至 3.428%。2 年期美國國債殖利率下跌 2.5 個基點至 3.952%。

殖利率與價格呈倒掛關係，1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資人消化了本周的關鍵通膨數據，包括周四 (13 日) 的 3 月生產者物價指數 (PPI) 報告較上月下降 0.5%。接受《道瓊》調查的經濟學家原本預計 PPI 數據將持平。

周三 (12 日) 公布的最新的 3 月消費者物價指數 (CPI) 上漲 0.1%，低於《道瓊》經濟學家調查預期的 0.2%。

由於數據證明通膨正在放緩，許多投資人現在認為 Fed 可能會更早暫停升息。

最近幾周，Fed 官員表示升息可能會很快停止，但進一步升息仍在討論之中，並且可能是為經濟降溫所必需的。

投資人也在等待財報季的開始。他們將特別密切關注銀行業的報告，銀行業今年開局動盪。摩根大通 (JPM-US)、富國銀行 (WFC-US) 和花旗銀行 (C-US) 定於周五公布財報。

周五也將公布的數據包括 3 月零售銷售數據以及密西根大學消費者信心指數初值。