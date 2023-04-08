鉅亨速報 - Factset 最新調查：國巨(2327-TW)EPS預估上修至51.53元，預估目標價為635元

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對國巨(2327-TW)做出2023年EPS預估：中位數由51.53元上修至51.53元，其中最高估值58.29元，最低估值42.8元，預估目標價為635元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|58.29
|64.79
|68.61
|最低值
|42.8
|55.65
|68.61
|平均值
|50.74
|60.77
|68.61
|中位數
|51.53
|60.46
|68.61
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|122,641,000
|132,869,200
|148,157,080
|最低值
|111,793,520
|126,989,000
|148,157,080
|平均值
|117,219,340
|129,563,060
|148,157,080
|中位數
|116,783,940
|129,601,000
|148,157,080
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|44.22
|46.46
|27.58
|16.35
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|121,086,925
|106,539,360
|67,672,108
|41,306,656
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2327/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。