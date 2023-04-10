鉅亨速報 - Factset 最新調查：光寶科(2301-TW)EPS預估下修至6.08元，預估目標價為76元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對光寶科(2301-TW)做出2023年EPS預估：中位數由6.14元下修至6.08元，其中最高估值6.64元，最低估值5.35元，預估目標價為76元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|6.64
|7.36
|最低值
|5.35
|6.42
|平均值
|6.07
|6.86
|中位數
|6.08
|6.92
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|180,795,000
|198,939,540
|最低值
|167,124,000
|179,903,000
|平均值
|173,823,980
|189,254,420
|中位數
|173,784,000
|188,788,480
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|6.19
|6.01
|4.31
|4.03
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|173,456,216
|164,827,947
|157,133,623
|177,954,166
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2301/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。