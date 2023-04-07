台股量能萎縮收小紅 外資轉趨觀望 三大法人買超24.9億元

台股今 (7) 日小幅走揚，電子、金融權值股漲跌互見，資金轉進航運股，IC 設計高價股及軍工概念股也獲買盤青睞，但美國非農就業報告公布在即，多頭陷入觀望，加權指數終場小漲 25.73 點，收在 15836.5 點，成交量不足 1800 億元，三大法人合計買超 24.9 億元。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資回頭買超 12.57 億元；投信賣超 0.39 億元；自營商持續站在買方，買超 12.71 億元，為連 4 買。三大法人合計買超 24.9 億元。

權王台積電 (2330-TW) 開高後，隨即陷入整理格局，終場小漲收 531 元；聯發科 (2454-TW)、聯電 (2303-TW)、國巨 (2327-TW)、日月光投控 (3711-TW)、大立光 (3008-TW) 等電子指標股均震盪走跌。不過，南亞科 (2408-TW)、矽力 * - KY(6415-TW) 等股價逆勢走揚。

航運股轉強，貨櫃航商長榮 (2603-TW) 領漲逾 3%，陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 也有 2% 以上的漲幅；散裝航運股慧洋 - KY(2637-TW)、裕民 (2606-TW)、四維航 (5608-TW) 吸引資金進駐，股價上漲 2-4%。

金融股今天漲跌互見，開發金 (2883-TW) 逆勢上漲近 2%，國泰金 (2881-TW)、永豐金 (2890-TW)、中信金 (2891-TW) 也收紅，而玉山金 (2884-TW) 賣壓偏重，跌近 2%，兆豐金 (2886-TW)、華南金 (2880-TW) 等同步收黑。

IC 設計高價股買氣熱絡，股王信驊 (5274-TW) 獲外資送暖，目標價上看 3250 元，激勵今天股價強漲逾半根停板，以 2750 元作收，其他千金股方面，祥碩 (5269-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW) 股價也勁揚 3-4%。

受惠國際市場醋片及絲束報價維持高檔，加上新產能挹注，材料 - KY(4763-TW) 第一季營收亮眼，以 15.61 億元續創新高，季增 26.94%，年增 99.42%，今天股價應聲攻上漲停，達 400 元，改寫歷史新高。