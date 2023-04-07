鉅亨速報 - Factset 最新調查：精華(1565-TW)EPS預估上修至18元，預估目標價為254.5元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對精華(1565-TW)做出2023年EPS預估：中位數由17.25元上修至18元，其中最高估值19.21元，最低估值15.8元，預估目標價為254.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|19.21
|21.53
|最低值
|15.8
|17.11
|平均值
|17.66
|19
|中位數
|18
|18.34
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|5,255,740
|5,587,090
|最低值
|4,775,000
|5,068,000
|平均值
|5,045,910
|5,320,640
|中位數
|5,121,000
|5,306,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|20.21
|18.8
|14.78
|25.53
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|5,003,499
|5,401,607
|5,006,588
|6,346,670
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1565/financials/ratios
最新相關新聞
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：精華(1565-TW)EPS預估下修至17.61元，預估目標價為250元
- 〈焦點股〉視陽光學飆漲停 股價改寫歷史新高價
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：精華(1565-TW)EPS預估下修至18元，預估目標價為246元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：精華(1565-TW)EPS預估下修至18.44元，預估目標價為225元
- 〈兔年產業景氣前瞻〉隱形眼鏡需求展望正向 各廠搶進布局矽水膠
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。