電金休息、航運強勢 台股量縮小漲25點收15836點 周線連2黑

美股周五休市，部分外資提前放假，加上市場靜待美國最新非農就業報告出爐，台股多頭今 (7) 日追價力道有限，電子、金融權值股漲跌互見，航運股相對強勢，IC 設計高價股及軍工概念股也成為盤面人氣股，加權指數終場上漲 25.73 點，收在 15836.5 點，成交值縮至 1756.47 億元。台股周線連 2 黑，累計本周下跌 31.56 點。

櫃買指數終場上漲 0.83 點或 0.39%，收在 213.02 點，成交值僅 574.19 億元。上市櫃成交值合計 2330.66 億元。

權王台積電 (2330-TW) 開高後，隨即陷入整理格局，終場小漲收 531 元；聯電 (2303-TW)、聯發科 (2454-TW)、國巨(2327-TW)、日月光投控(3711-TW)、大立光(3008-TW) 等電子指標股均震盪走跌。不過，南亞科(2408-TW)、聯詠(3034-TW)、矽力 * - KY(6415-TW) 股價逆勢走揚。

航運股回神，貨櫃航商長榮 (2603-TW) 領漲逾 3%，陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 也有 2% 以上的漲幅；散裝航運股慧洋 - KY(2637-TW)、裕民 (2606-TW)、四維航 (5608-TW) 同獲買盤青睞，上漲 2-4%。

股王信驊 (5274-TW) 獲外資送暖，目標價上看 3250 元，激勵今天股價強漲逾半根停板，以 2750 元作收，IC 設計高價股在比價效應下，多檔表現強勢，祥碩 (5269-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW) 三檔千金股股價勁揚 3-4%，台股維持十千金。

總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫會面，掀起台海緊張情勢，軍工、航太概念股近來人氣強強滾，今天仍有多檔延續漲勢，其中，千附精密 (6829-TW) 再度噴出漲停，達 109 元，改寫新天價，龍德造船 (6753-TW) 一度大漲逾 9%，終場收 136.5 元，同寫歷史新高，此外，jpp-KY(5284-TW)、全訊 (5222-TW) 均強勢走揚。

高端疫苗 (6547-TW) 及其母公司基亞 (3176-TW) 陷入炒股疑雲，士林地檢署今日偵結，認定僅食藥署疫苗專家審查委員會劉滄梧涉犯洩密罪、其妻施庭芳涉內線交易罪，其餘 15 人不起訴。高端、基亞股價隨即翻紅，一度上漲逾 3%；同集團的云辰 (2390-TW) 也站穩盤上。