台股險守15800點 外資終止連3買 三大法人賣超56.6億元

連假期間美股普遍走低，台股今 (6) 日震盪走弱，電子權值股湧現賣壓，大盤一度挫逾百點，不過，金融股逆勢走揚，生技、電信、軍工概念股也成為資金避風港，加權指數終場下跌 57.29 點，收在 15810.77 點，5、10 日線失而復得。三大法人合計賣超 56.6 億元，外資與投信皆站賣方。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資反手賣超 63.2 億元，終止連 3 買；投信同步賣超 3.6 億元；自營商持續站在買方，買超 10.2 億元，為連 3 買。三大法人合計賣超 56.6 億元。

權王台積電 (2330-TW) 今天一路在盤下震盪，終場收 530 元；聯發科 (2454-TW) 遭到空方狙擊，股價跳水重挫逾 4%，收 753 元；研華 (2395-TW) 也有 3% 的跌幅；此外，國巨 (2327-TW) 、瑞昱 (2379-TW) 、台達電 (2308-TW) 、欣興 (3037-TW) 、矽力 * - KY(6415-TW) 等電子指標股，下挫約 1-2%。

金融股今天扮演撐盤要角，國泰金 (2881-TW)、富邦金 (2882-TW)、玉山金 (2884-TW)、華南金 (2880-TW)、第一金 (2892-TW) 等，都守在盤上，但中信金 (2891-TW)、永豐金 (2890-TW) 仍收黑。電信三雄表現抗跌，中華電 (2412-TW)、遠傳 (4904-TW) 股價漲近 1%。

生技族群吸引買盤進駐，群創 (3481-TW) 小金雞睿生光電 (6861-TW) 掛牌上市第 6 天，股價強攻漲停 143 元；寶齡富錦 (1760-TW)、美時 (1795-TW) 大漲逾半根停板，北極星藥業 - KY(6550-TW)、台耀 (4746-TW)、中化生 (1762-TW) 等漲勢都相當凌厲，上市生醫類股指數終場勁揚 2.35%。

台海局勢緊張，軍工概念股躍居盤面焦點，千附精密 (6829-TW) 登上漲停板 99.5 元，創歷史新高，龍德造船 (6753-TW) 同步登峰，達 127.5 元，豐達科 (3004-TW) 也亮燈漲停，達 94.8 元，此外，雷虎 (8033-TW)、台船 (2208-TW)、寶一 (8222-TW)、精剛 (1584-TW)、八貫 (1342-TW)、晟田 (4541-TW)、漢翔 (2634-TW) 等多檔均在盤上表現。