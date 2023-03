白宮呼籲對中型銀行加強監管 提高壓力測試頻率、流動性要求

本月稍早兩家區域銀行倒閉引發市場動盪後,拜登政府周四 (30 日) 呼籲對中型銀行實施更嚴厲的監管規定,包含增加接受壓力測試的頻率、提高流動性要求等。

白宮表示,資產在 1000 億美元至 2500 億美元的銀行應持有更多流動資產、提高資本要求、接受定期壓力測試,並提交計畫詳細說明破產後如何進行清算。

一位白宮高級官員表示,這些都是可依據現行法律採取的行動,因此沒有必要經由國會授權來推動。

拜登政府的支持,為聯準會 (Fed) 和其他監管機關強化監管的努力增添動能。美國監管當局本周向國會表示計劃加強規範,尤其是針對資產規模落在 1000 億美元至 2500 億美元的中型銀行。

2018 年,美國前總統川普簽署金融改革法案,鬆綁金融危機後推出的《陶德 - 法蘭克法》(Dodd-Frank Act),對資產規模小於 2500 億美元的銀行放寬監管。

白宮高級官員表示:「總統呼籲聯邦銀行機構考慮一系列改革措施,以降低未來爆發銀行業危機的風險。」

Oppenheimer 分析師 Chris Kotowski 對於促進大型和小型銀行監管環境平衡的作法表示歡迎,但他認為,應該要有合理的時間來推進這項政策。

上述提議一出立即招致銀行業說客批評,銀行政策研究所 (Bank Policy Institute) 負責人 Greg Baer 認為,對所有銀行實施更多監管措施將推高經濟成本。

儘管如此,恢復前總統川普當政時鬆綁的部分監管規定,預估在聯邦存款保險公司 (FDIC) 承保的 4000 多間美國銀行中,只有不到 20 間會受到影響。

根據聯準會 (Fed) 數據,屆時達到監管門檻的銀行將包含公民金融集團 (Citizens Financial Group)、第一共和銀行 (First Republic Bank)、五三銀行 (Fifth Third Bank)、亨廷頓銀行 (Huntington Bank) 和地區銀行 (Regions Bank)。

Fed 數據顯示,截至去年底,約有 30 家銀行資產超過 1000 億美元,當中就包含矽谷銀行和 Signature Bank。