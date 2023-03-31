Bed Bath & Beyond擬出售3億美元股票 再次示警破產危機

美國家居用品零售商 Bed Bath & Beyond 周四（30 日）宣布計劃出售價值 3 億美元的股票，試圖募集更多資金，同時再次警告如過無法獲得資金，可能不得不申請破產。

截稿前，Bed Bath & Beyond(BBBY-US) 盤中股價暴跌 23.94%，每股暫報 0.6116 美元，刷新歷史新低，該公司表示以終止此前的公該募股，並終止 2 月份發行的所有 A 輪可轉換優先股的尚未到期權證。

這家陷入困境的零售商曾計劃透過發行優先股和認股權證籌集約 10 億美元避免破產。Bed Bath & Beyond 表示，迄今為止，該公司已透過這宗複雜交易募集 3.6 億美元，償還了違約貸款並支付優先票據的所有利息。

最新的股票發行計劃出籠之際，由於股價繼續低於 1 美元，該公司有可能失去來自關鍵投資人 Hudson Bay Capital Management 的額外資金。

Bed Bath & Beyond 周四與獨立投資銀行 B Riley 達成一項協議，打算利用淨營收幫助實現 2023 會計年度的策略計畫，例如投資商品庫存、增加門市面積和調整成本結構。

在另一份文件中，該公司還修改 2021 年起的信貸協議，降低兩項循環貸款金額，一項從 5.65 億美元降至 3 億美元，另一項從 2.25 億美元降至 1.75 億美元。

Bed Bath & Beyond 還表示，預估第四季同店銷售將下降 40%-50%，而根據 Refinitiv 數據，分析師預估的降幅為 26.3%。此外，該公司還預料營運虧損將持續，第四季淨營收總額約為 12 億美元，遠低此前預估的 14.3 億美元。