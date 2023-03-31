大賣空本尊認錯 恭喜美股逢低買入者

電影「大賣空」本尊、因放空次貸泡沫成名的傳奇操盤手貝瑞 (Michael Burry) 週四 (30 日) 推文承認誤判情勢，同時恭喜逢低買入的投資人將股市推升至超過他預期的水平。

貝瑞自去年以來長期看空美股，認為股市表現頗有 2008 年大空頭的趨勢，對美股反彈表達質疑。他在今年 1 月預見，美國政府刺激措施會導致通膨再度飆升，並表示美國無論以何標準來看都已處於衰退中，還在 1 月底聯準會召開貨幣政策會議前，建議投資人「賣出」股票。

然而，貝瑞週四推文表示：「我之前說『賣出』是錯誤的。」

貝瑞恭賀逢低買入者迎來高報酬率 (圖片：翻攝貝瑞推特)

他隨後補充：「像你們這樣的 BTFD (Buy the F*cking Dips；逢低買入) 一代是前所未有的。」他還分享一張圖表，描繪標普 500 指數在下跌後平均報酬率攀升的情況。

當矽谷銀行倒閉後，聯準會宣布為銀行業提供定期融資計畫 (BTFP)，以提供額外流動性，多頭慶祝新印鈔來了。

花旗策略師 Jabaz Mathai、Jason Williams 和 Alejandra Vazquez Plata 認為：「新的 BTFP 工具的另一個名稱是量化寬鬆 (QE)，聯準會資產負債表上的資產將增加。」

BitMEX 聯合創始人 Arthur Hayes 呼籲投資人趁勢買入，將美國央行的 BTFP 稱為重新包裝的殖利率曲線控制和量化寬鬆政策。

貝瑞在 3 月 12 日推文稱，2000 年、2008 年、2023 年都是一樣的。傲慢且貪婪的人們承擔愚蠢風險，最終以失敗收場，之後就會大量印鈔，因為這麼做的效果良好，暗指矽谷銀行危機很快就能解除。