美國過去一周三家銀行倒下 Fed研擬加強中型銀行監管

短短一周內，從 Silvergate、矽谷銀行 (SVB) 到 Singnature 銀行接連倒下，讓聯準會 (Fed) 研擬改變監管中型銀行的規定，未來可能被納入目前僅限華爾街大型銀行的限制範圍。

華爾街日報 (WSJ) 獨家報導，知情人士透露，Fed 正在評估更嚴格的資本和流動性規定，並強化一年一度的壓力測試，以評估銀行業者度過經濟衰退考驗的能力。

根據潛在計畫，資產規模介在 1000 億至 2500 億美元的銀行，將面臨更嚴格的監管規定。

由於 Silvergate 和矽谷銀接連倒閉，美國財政部攜手 Fed、聯邦存款保險公司 (FDIC) 在周日宣布一連串措施，包括由 Fed 為銀行新創立、為期一年的「銀行定期融資方案」(BTFP)，以確保銀行可以符合客戶提領資金的需求。在新舉措宣布的同時，Singnature Bank 也被主管機關接管。

Fed 和一些銀行主管機關在 2008 年後實施多項規監管制度，但到了 2018 年，一些國會議員放寬限制門檻，讓最嚴格的規定只適用於資產超過 2500 億美元的銀行業者。目前研擬中的措施，就是希望大幅收緊該門檻。

雖然在金融監管副主席巴爾 (Michael Barr) 帶領下，Fed 正在審視多項銀行機管舉措，但過去一周的銀行業危機，讓 Fed 官員重新思考手中正在進行的評估工作，轉而把焦點放在中型金融機構上。

巴爾曾警告，風險正在金融體系聚集，各種規模大小和類型的銀行都有可能發生。他 2018 年在 American Banker 發表的文章中說：「這些規定不只適用於最大型、有系統重要性的銀行。只聚焦大型金融機構、卻忽略體系其他地方的風險，和宏觀審慎監管相悖。」

未來幾個月，Fed 可望提出多項變革，要求更多銀行揭露手中部分證券的未實現獲利和虧損。這將影響銀行受監管的資本比率，也就是衡量銀行體質的關鍵指標。

主管機關也正準備，把區域銀行可在危急時期動用的金融緩衝，納入審查範圍。

Fed 和 FDIC 去年 10 月曾提議，規定資金超過 2500 億美元的銀行、被 Fed 視為有「全球系統重要性」的銀行發行長債，以在他們一旦破產時用於吸收虧損，現在則考慮把資金規模低於此門檻的銀行也納入。Fed 未針對上述報導內容置評。