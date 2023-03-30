Fed巴爾承認SVB倒閉前存在監管失誤

聯準會金融監管副主席巴爾 (Michael Barr) 在銀行倒閉聽證會次日坦承，矽谷銀行倒閉事件是銀行的管理無方、監管者失察、監管系統失靈的結果。

巴爾週三 (29 日) 再度出席國會聽證會，回應國會議員對矽谷銀行倒閉的質詢，巴爾此前強調是銀行管理不善是倒閉主因，但他週三坦承：「任何時候遇到這樣的銀行倒閉，顯然是銀行的管理無方、監管者失察、監管系統失靈，所以我們正在研究整起事件。」

巴爾週三向眾院金融服務委員會再次描述矽谷銀行 3 月 9 日擠兌的過程，當時儲戶試圖一天內提領超過 420 億美元，提領的速度跟規模前所未見，導致所有人都對當時擠兌狀況感到措手不及。

美國聯邦存款保險公司 (FDIC) 主席 Martin Gruenberg 週三出席作證時亦表示，監管機構對矽谷銀行倒閉負有一定責任。

作證的官員們都對提高 FDIC 的存款保險金額上限抱持開放態度，美國財政部副部長 Nellie Liang 支持銀行改革提案，因為近年來無保險存款有所增加。

矽谷銀行在 3 月 10 日倒閉，這是自 2008 年金融危機以來，美國規模最大的銀行倒閉事件，宣布破產當天，矽谷銀行資產規模在美國銀行圈中排名第 16 名，其資產不僅高達 2090 億美元，更是矽谷地區存款金額最高的銀行。該銀行的債券投資組合遭受升息衝擊，隨後導致不穩定的銀行擠兌。

一系列的銀行危機讓人質疑 2007 至 2009 年金融危機後的全面監管改革如何在金融體系留下危險的漏洞。

週三聽證會上，官員們坦承，與過去的金融危機相比，矽谷銀行擠兌速度非比尋常，社群媒體加速擠兌過程，網銀存戶只需按幾下即可轉移數百萬美元的能力，對銀行償付能力發出了警告。

《華爾街日報》週三引述消息人士指出，拜登政府已要求聯邦金融監管部門，提出改善中型銀行監管的方案，以回應矽谷銀行倒閉事件。