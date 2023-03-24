鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯穎(6669-TW)EPS預估上修至80.7元，預估目標價為1050元

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對緯穎(6669-TW)做出2023年EPS預估：中位數由80.01元上修至80.7元，其中最高估值85.29元，最低估值62.34元，預估目標價為1050元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 85.29 97.44 109.71
最低值 62.34 75.22 109.71
平均值 79.17 89.46 109.71
中位數 80.7 90.89 109.71

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 316,054,000 365,359,000 400,605,500
最低值 258,465,000 296,015,000 400,605,500
平均值 299,715,340 339,190,450 400,605,500
中位數 302,076,000 345,893,680 400,605,500

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 81.07 49.46 49.25 36.42
營業收入
(單位：新台幣千元)		 292,876,040 192,625,942 186,927,647 163,600,423

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/6669/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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