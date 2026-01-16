鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共45位分析師，對台積電(2330-TW)做出2026年EPS預估：中位數由84.6元上修至88.02元，其中最高估值96.97元，最低估值72.73元，預估目標價為2150元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|96.97(96.97)
|120.21
|153.51
|137
|最低值
|72.73(72.73)
|81.9
|104.69
|121.53
|平均值
|84.98(84.89)
|103.5
|121.94
|129.27
|中位數
|88.02(84.6)
|105.3
|119.32
|129.27
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5,210,970,770
|6,590,186,730
|8,417,327,710
|6,755,884,310
|最低值
|4,365,760,720
|5,046,575,280
|5,874,595,500
|6,755,884,310
|平均值
|4,858,389,040
|5,943,460,580
|6,962,735,630
|6,755,884,310
|中位數
|4,906,653,500
|6,024,920,000
|6,960,465,000
|6,755,884,310
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|45.25
|32.34
|39.2
|23.01
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|2,894,307,699
|2,161,735,841
|2,263,891,292
|1,587,415,037
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
