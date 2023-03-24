金融熄火、電子持穩 台股漲50點收15914點 周漲461點

美國財長葉倫改口安撫市場，激勵美股四大指數收漲，台股今 (24) 日盤中遇亂流幾度翻黑，但在電子權值股持穩下，部分傳產股也表現有撐，帶動加權指數終場上漲 50.75 點或 0.32%，收在 15914.7 點，續創逾 9 個月來收盤新高，有望挑戰萬六大關，成交值放大至 2591.47 億元。台股周線終止連二黑，本周累計上漲 461.74 點。

櫃買指數終場上漲 1.06 點或 0.5%，收在 213.6 點，成交值 876.84 億元。上市櫃成交值合計 3468.31 億元。

觀察主要電子權值股表現，台積電今天陷入盤整，終場小漲收 539 元；聯發科 (2454-TW)、聯電 (2303-TW)、大立光 (3008-TW) 均收黑；不過，鴻海 (2317-TW)、國巨 (2327-TW)、台達電 (2308-TW)、廣達 (2382-TW) 等仍獲資金點火，上漲 2% 左右。

記憶體市況可望於第一季落底、第二季價格止穩或持平，下半年轉佳，在美國記憶體大廠美光大漲的激勵下，台股 DRAM 族群也強勢表態，南亞科 (2408-TW) 勁揚近 6%，收 63.3 元，創逾 9 個月新高，華邦電 (2344-TW)、品安 (8088-TW)、威剛 (3260-TW)、群聯 (8299-TW) 等相關個股同獲買盤青睞，呈現量價齊揚。

AI 應用商機持續發酵，資金積極湧入 AI、雲端、伺服器等供應鏈，緯穎 (6669-TW) 近來重返千金股行列，今天再大漲逾半根停板，最高衝上 1155 元，刷新歷史新高，但終場漲幅收斂收 1105 元；穎崴 (6515-TW) 也看好未來 AI 不僅結合 IOT，也可能結合資料分析，將進一步帶動測試介面需求，股價收漲逾 5%，收在 746 元。

台灣央行拍板升息半碼，但金融股今天熄火，開發金 (2883-TW) 湧現賣壓，股價下跌逾 1%，金控雙雄國泰金 (2882-TW)、富邦金 (2881-TW) 以及中信金 (2891-TW)、兆豐金 (2886-TW)、第一金 (2892-TW) 等均收黑。