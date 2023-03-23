鉅亨速報 - Factset 最新調查：微星(2377-TW)EPS預估下修至11.64元，預估目標價為160元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對微星(2377-TW)做出2023年EPS預估：中位數由11.77元下修至11.64元，其中最高估值14.63元，最低估值9.8元，預估目標價為160元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年
最高值 14.63 16.95
最低值 9.8 12.13
平均值 11.52 13.7
中位數 11.64 13.26

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年
最高值 190,267,000 209,981,000
最低值 180,625,000 190,287,140
平均值 183,659,870 199,344,690
中位數 182,377,090 196,980,500

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2019年 2018年
EPS 11.79 20.03 6.61 7.15
營業收入
(單位：新台幣千元)		 180,411,242 201,810,152 120,491,417 118,527,273

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2377/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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