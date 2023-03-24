〈焦點股〉緯穎大漲近半根停板 改寫歷史新高價

AI 應用商機持續發酵，加上輝達 (NVDA-US) 創辦人暨執行長黃仁勳直言「人工智慧的 iPhone 時刻已經到來」，讓資金大舉湧入 AI、雲端、伺服器等供應鏈，緯創 (3231-TW) 集團旗下緯穎 (6669-TW) 近日就獲買盤青睞，不僅重返千元之列，今 (24) 日更大漲超過半根停板，最高衝上 1155 元，突破前高 1150 元，刷新歷史新高。

緯穎去年繳出三率三升成績，全年純益達 141.75 億元、年增 63.9%，每股純益 81.07 元，改寫歷史新高，今年前 2 個月累計營收也達 394.12 億元、年增 49.2%，同步改寫歷年同期新高。

展望今年，緯穎說，今年產業未再出現特定料況缺料問題，中長期對整體營運仍保持正向看法，強調看好資料中心產業長期成長，不過考量近期通膨、升息與地緣政治所帶來經濟環境影響與不確定性，將謹慎密切觀察，適時做出動態調整因應。

不過緯穎擴產腳步不停歇，預期今年度資本支出將大增至 50 億元，較去年 15 億元大增近 3 倍，主要用於研發設備、製造設備投資、廠房土地等，緯穎強調 2024 年產能較 2022 年提升 50% 的目標並未改變，其中，馬來西亞後端組裝廠預計今年 6 月開始投產。

另一方面，緯穎也透露，未來伺服器產品結合 AI 人工智慧的應用已成趨勢，推估目前出貨產品中約有 2 成與 AI 應用相關，而開案中的新產品初估則已有超過 5 成與 AI 應用相關，可望在未來數年逐步發酵。