英特爾推全新vPro平台攻商務領域 品牌廠添動能

英特爾 (INTC-US) 今 (24) 日宣布推出由第 13 代 Intel Core 處理器系列所驅動的新 Intel vPro 平台，主攻商業用途，可望透過提供安全性、電腦設備更新所需的硬體升級等，提升員工生產力，英特爾說，包括宏碁 (2353-TW)、華碩(2357-TW)、戴爾(DELL-US)、惠普(HPQ-US)、聯想(Lenovo)、Fujitsu、Panasonic、三星(Samsung) 等，將在今年提供超過 170 款筆電、桌機和入門工作站。

英特爾表示，新 vPro 平台具備深度嵌入晶片的數十種安全功能，提供關鍵威脅預防功能，相較 4 年前的個人電腦，估可將攻擊面降低 70%，在 Windows 作業系統中，新的 IT 啟用記憶體加密也提升虛擬化型安全性水準。

在效能方面，英特爾說，搭載第 13 代 Intel Core 處理器的 Intel vPro 平台，與 3 年前的桌機相比，Windows 應用程式效能提升 65%，若與 3 年前的行動 PC 相比，Windows 應用程式效能則提升 2.3 倍，相關效能同樣優於競品。

英特爾補充，對邊緣應用程式開發者而言，Intel vPro 平台上的第 13 代 Intel Core 處理器將提供邊緣運算效能、遠端裝置管理性、強大的安全工具等，預期相關處理器非常適合零售、銀行、旅館、教育、醫療保健、製造等產業應用。

另一方面，英特爾 23 日也在台盛大舉辦「英特爾邊緣到雲端技術產業論壇」，聚焦 5G 網路、人工智慧和高效能運算、邊緣運算、資料中心和雲端等四大應用，也是今年 1 月推出第 4 代 Intel Xeon 可擴充處理器後，大型生態系廠商活動，出席廠商包含營邦 (3693-TW)、華碩、仁寶 (2324-TW)、富士康工業富聯、技嘉 (2376-TW) 旗下技鋼、英業達 (2356-TW)、和碩 (4938-TW)、廣達 (2382-TW) 旗下雲達 (QCT)、美超微 (SMCI-US)、緯創 (3231-TW) 及緯穎 (6669-TW)。